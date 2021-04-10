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  4. 7 bin liraya mal oldu! Tavukları için üst geçit yaptı

7 bin liraya mal oldu! Tavukları için üst geçit yaptı

10.04.2021 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da bir sanayi esnafı dükkanının çatısında beslediği 200'ü aşkın tavuğun yolun karşısındaki çim alana güvenli bir şekilde geçmesi için üst geçit yaptı. 20 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğindeki üst geçit yaklaşık 7 bin liraya mal oldu.

7 bin liraya mal oldu! Tavukları için üst geçit yaptı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan İlkadım Sanayi Sitesi'nde asansör dükkanı işleten 65 yaşındaki Kazım Aygün, iş yerinin çatısındaki tavuklar için farklı bir yol izledi. Hayvanların çatıda sadece yemle beslediğinden dolayı yeterli vitamin alamadıklarını düşünen Aygün, tavukların dükkanın karşısındaki yeşil alana güvenli bir şekilde ulaşması için demir profillerden bir üst geçit inşa etti.

3 GÜNDE TAMAMLADI, 7 BİN LİRAYA MAL OLDU

20 metre uzunluğunda ve 5,5 metre yüksekliğindeki üst geçit yaklaşık 7 bin liraya mal oldu.
Bu şekilde hayvanların yolu işgal etmediğini ve çimlerden beslenebildiğini belirten Akgün, "Asıl mesleğim asansörcülüktür. Çocukluktan beri hayvanlarla ilgili bir hobim var. Burada iş yerimde tavuklara bakıyorum. 700 metrekare dükkanın üstünü hayvanlar için çevirdim. Orada sağlıklı beslenemedikleri için dükkandan yeşil alana uzanan bir üst geçit yaptım. Bu geçidi 3 günde tamamladım. Tavuklar şimdi yeşil alandan daha doğal besleniyorlar" dedi.

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GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Tavukların çatıda sağlıklı beslenemediğini belirten Aygün, "200'ü aşan tavuğum var. Çatıdan yeşil alana geçmeleri için bu üst geçidi yaptım. Hayvanları üst geçitten geçmeye alıştırdım. Onlar da kısa sürede alıştılar. Burayı görenler şaşırıyor" diye konuştu.
Üst geçidi kullanmaya alışan tavuklar, karınlarını doyurduktan sonra çatıya geri dönüyorlar.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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