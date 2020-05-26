HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. '7 metrelik alanda herkese bulaşıyor'

'7 metrelik alanda herkese bulaşıyor'

DÜNYA HABERLERİ  | 26.05.2020 16:57 | Son Güncelleme

İngiltere’de koronavirüsün metrolarda nasıl bulaştığına dair yeni bir simülasyon videosu yayınlandı. Metroda koronavirüse sahip bir kişi, çevresindeki herkesi virüsle kapladığı ortaya çıktı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere'de faaliyet gösteren Oregon Üniversitesi tarafından yayınlanan simülasyon görüntüsü, ülkenin normalleşmeye ve okulların açılma hazırlığı sırasında yayınlandı.

Simülasyonda metroda seyahat eden bir koronavirüs hastasının en ufak bir öksürük veya hapşırmayla çevresindeki 7 metrelik alanda herkese virüs bulaştırdığı görüldü.

Ayrıca koronavirüse sahip bir kişinin oturduğu ve dokunduğu yüzeylerde virüsün uzun süre etkili olduğu ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı Sinirle tekme attığı korkuluklarla birlikte dereye yuvarlandı
Putin: Rusya’da salgın zirve noktasını geçtiPutin: Rusya’da salgın zirve noktasını geçti
Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyorVirüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

En Çok Okunan Haberler

Vahşi cinayette yeni gelişme

Vahşi cinayette yeni gelişme

'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinde yeni gelişme

'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinde yeni gelişme

Otobüs firmaları sefere başlayacağı tarihi açıkladı

Otobüs firmaları sefere başlayacağı tarihi açıkladı

Tepki çeken yorum! 'Ne o buruş buruşsun'

Tepki çeken yorum! 'Ne o buruş buruşsun'

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

Çileği tuzlu suda bekletti, gördüklerine inanamadı

İşte Konyaaltı Sahili'nde uygulanacak normalleşme kuralları

İşte Konyaaltı Sahili'nde uygulanacak normalleşme kuralları

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

Korku filmi gibi! Bir kenti istila ettiler

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

ABD'de 3 gün bayraklar yarıya indirilecek

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Diğer Haberler
ABD'de son 24 saatte koronavirüsten 491 kişi hayatını kaybetti

Ölü sayısı 100 bine dayandı

ABD, Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı

ABD, Rus uçaklarının fotoğraflarını yayınladı

Putin: Rusya’da salgın zirve noktasını geçti

Putin: Rusya’da salgın zirve noktasını geçti

DEAŞ'a ağır darbe! Irak'ta öldürüldü

DEAŞ'a ağır darbe! Irak'ta öldürüldü

Almanya'da seks işçilerinden "Genelevler açılsın" çağrısı

Almanya'da seks işçilerinden "Genelevler açılsın" çağrısı

İspanya’da 305 kiloluk dev ton balığı yakalandı

İspanya’da 305 kiloluk dev ton balığı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.