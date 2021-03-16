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  4. 7 yaşındaki çocuk Afrika'nın en yüksek dağına tırmandı

7 yaşındaki çocuk Afrika'nın en yüksek dağına tırmandı

16.03.2021 14:30 | Son Güncelleme:
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7 yaşındaki çocuk Afrika'nın en yüksek dağına tırmandı

Hindistanlı 7 yaşındaki Virat Chandra, Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'ya tırmandı. Chadra, 5 bin 895 metrelik zirveye Hindistan bayrağı diken en genç kişilerden biri oldu.

Hindistan'ın Haydarabad kentinde yaşayan 7 yaşındaki Virat Chandra isimli çocuk, Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesine tırmanmayı başardı.

Böylece Chandra, 5 bin 895 metrelik Kilimanjaro'nun zirvesine Hindistan bayrağı diken en genç kişilerden biri olarak kayıtlara geçti.

Chandra, kuzenlerinin dağcılık deneyimlerinden ve keşif gezilerinden ilham aldığını söyledi ve "Kuzenlerimle dağ tırmanışı deneyimleri hakkında konuştum. O sırada ben de onlar gibi tırmanmak istedim ve bu isteğimi ailemle paylaştım. Ailem de beni Koç Bharath'a yönlendirdi" dedi.

Chandra'yı tırmanış için hazırlayan Koç Bharath da, "Chandra'nın içinde, eğitimi tam ortasındayken bırakanların aksine büyük bir tutku var. Eğitimini ciddiye alan Chandra, koşma ve tırmanış da dahil olmak üzere tüm çalışmalarını en yüksek özveriyle tamamladı. Tüm önlemleri aldık. Chandra ile tedirgin olursa geri döneceğiz diye kararlaştırdık, bizi gururlandırdı" dedi.

Koç Bharath, tırmanışa 5 martta başladıklarını 6 martta ise zirveye ulaştıklarını söyledi.

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