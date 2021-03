7 yaşındaki çocuk Afrika'nın en yüksek dağına tırmandı

Hindistan'ın Haydarabad kentinde yaşayan 7 yaşındaki Virat Chandra isimli çocuk, Afrika'nın en yüksek dağı Kilimanjaro'nun zirvesine tırmanmayı başardı.

Böylece Chandra, 5 bin 895 metrelik Kilimanjaro'nun zirvesine Hindistan bayrağı diken en genç kişilerden biri olarak kayıtlara geçti.

Telangana: A seven-year-old boy, Virat Chandra, from Hyderabad has scaled Mount Kilimanjaro, the highest mountain in Africa



"We took all precautions & had decided that we'd return if he'd feel uneasy but he made us proud," said Bharat, who led Virat's expedition (15.03) pic.twitter.com/Z04qwwQvn6