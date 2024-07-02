75 yaşındaki 'Demir Adam' Triatlon Türkiye Kupası'nı ikincilikle bitirdi

Ev sahipliğini Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı, 2024 Ordu Triatlon Türkiye Kupası yarışması, 20 ilden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Sporcular koşu, bisiklet, yüzme parkularında kıran kırana bir mücadele sarf ettiler.

75 yaşındaki Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.'nin (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Ali Bıdı tüm zorlu deniz şartlarına rağmen mücadeleyi ikincilikle tamamlamayı başardı.

CENTİLMENCE TAMAMLANAN YARIŞ: TRİATLON TÜRKİYE KUPASI

'Demir Adam' lakabıyla bilinen Ali Bıdı, 1500 metre yüzmeyi tamamladıktan sonra 40 kilometre bisiklet sürdü daha sonra 10 kilometre koştu. Demir adam, kendi yaş kategorisinde birinciliği kazanan rakibi İsviçreli Werner Ammann'ı başarısından dolayı kutladı.

Ordu Triatlon Türkiye Kupası, iki gün süren yarışmada dereceye giren triatletlerin ödüllerini almaları ile tamamlandı.Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





