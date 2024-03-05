HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 75 yaşındaki kadın 5 işçiyi darbettiği iddiasıyla yargılanıyor: "Tek başımaydım! Elimde sopa yoktu, nasıl vurayım?"

75 yaşındaki kadın 5 işçiyi darbettiği iddiasıyla yargılanıyor: "Tek başımaydım! Elimde sopa yoktu, nasıl vurayım?"

05.03.2024 16:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'de yaşayan 75 yaşındaki Hatice Kocalar ilginç bir suçlamayla karşı karşıya. Yaşlı kadının, tarlasına girmek isteyen mermer ocağı görevlilerini darbettiği öne sürülüyor. Hatice teyze "Beş kişiye karşı tektim. Elimde sopa yoktu" diyerek suçlamaları reddetti. Silah sayılan sopa ise ortalarda yok.

75 yaşındaki kadın 5 işçiyi darbettiği iddiasıyla yargılanıyor: "Tek başımaydım! Elimde sopa yoktu, nasıl vurayım?"

Hatice Kocalar'ın yargılandığı davada ilk duruşma görüldü. İddia, 75 yaşındaki kadının Tavas ilçesindeki Avdan Köyü'nde bulunan tarlasına girmek isteyen mermer ocağı görevlileriyle tartışıp onları darbettiği şeklinde. Hatice Kocalar ise "Toplam beş kişi oldular. Ben tek başımaydım. 5 kişiye nasıl vururum?" diye sordu.

Başlıksız-2

"BEN TEKTİM, ONLAR 5 KİŞİ"

Bugünkü duruşmaya belediye başkan adayları Nazif Manav, Yağmur Yalçın ve Kadir Tatik de katıldı. Avdan köylülerinin yanı sıra çeşitli STK temsilcileri ve çevre örgütlerinin de katıldığı duruşmaya ilgi büyük oldu. Duruşmada ifade veren Kocalar, Sözcü'nün aktardığına göre, "İki kamyon geldi. Kepçe geldi. Tarlayı kazmak istediler, karşı çıktım. Kendilerine şirketin yetkililerinin gelmesini söyledim. İki mühendis geldi. Toplam beş kişi oldular. Ben tek başımaydım. 5 kişiye nasıl vururum? Vurmadım, aramızda münakaşa oldu. Elimde sopa yoktu. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

3

"BU FİZİKSEL DURUMDA 5 KİŞİYİ DARBEDEMEZ"

Hatice Kocalar'ın tanık ifadesi veren eşi Bekir Kocalar, olaydan sonra tesadüfen tarlaya geldiğini ve eşinin kimseye vurmadığını ifade etti. Hatice Kocalar'ın avukatı Ozan Orpak da Hatice teyzenin kilosunu ve yaşını söyleyerek fiziksel olarak böyle bir durumun gerçekleşmesi ve beş kişiye karşı gelip darp etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Aynı zamanda söz konusu olayın geçtiği tarla ile ilgili Danıştay'ın iptal kararı olduğunu da ekledi.

4

SİLAH SAYILAN SOPA NEREDE?

Avukat Orpak, Hatice Kocalar'ın mühendisleri darbettiği söylenen ve olayda silah sayılan sopanın adli emanete alınmadığını ve bunun hukuka aykırı bir işlem olduğunu beyan etti. Kocalar'ın diğer avukatı Ali Kabal da, olaya ait somut delillerin olmadığını ve yalnızca sağlık raporu bulunduğunu belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.

Başlıksız-1

Hatice Kocalar'ın 5 yıla kadar hapis cezası alması yönünde mütalaa veren savcı, ardından duruşma salonuna polis getirilmesini talep etti. Ayrıca şikayetçi olan mühendislerin yan müştekilerin dinlenilmesine dair talebi mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, duruşmayı 28 Mayıs 2024'e erteledi. Davayı takip edenler, duruşma sonrası "Toprağıma dokunma, suçluları yargıla" sloganları atarak Kocalar'ın yanında olduklarını ve davayı takip edeceklerini söyledi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarın nikahları kıyılacaktı... Kaçırdığı kızın ağabeyi kabusu yaşattıYarın nikahları kıyılacaktı... Kaçırdığı kızın ağabeyi kabusu yaşattı
Kan donduran vahşet! Gizlice doğurduğu bebeği 1. kattan attıKan donduran vahşet! Gizlice doğurduğu bebeği 1. kattan attı
İstanbul ve çevre iller de sallanmıştı! Prof. Dr. Özden 'Depremden hemen sonra' diyerek 'enteresan' detayı açıkladıİstanbul ve çevre iller de sallanmıştı! Prof. Dr. Özden 'Depremden hemen sonra' diyerek 'enteresan' detayı açıkladı
Anahtar Kelimeler:
darp sopa tarla
En Çok Okunan Haberler
Bir bebeği babasız bırakmıştı... Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu çıktı!

Bir bebeği babasız bırakmıştı... Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu çıktı!

Filistin'de insanlık tarihini utandıracak fotoğraf!

Filistin'de insanlık tarihini utandıracak fotoğraf!

Kocasını uyutup dans etti! "Bu kadarı fazla"

Kocasını uyutup dans etti! "Bu kadarı fazla"

Hamile olduğu iddiası şoke etti! Açıklama geldi

Hamile olduğu iddiası şoke etti! Açıklama geldi

Erdoğan'dan ilk yorum geldi! "Bu kadarını biz de beklemiyorduk"

Erdoğan'dan ilk yorum geldi! "Bu kadarını biz de beklemiyorduk"

İstanbul ve çevre iller de sallanmıştı! Prof. Dr. Özden 'Depremden hemen sonra' diyerek 'enteresan' detayı açıkladı

İstanbul ve çevre iller de sallanmıştı! Prof. Dr. Özden 'Depremden hemen sonra' diyerek 'enteresan' detayı açıkladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ünlü markaların bugüne özel indirimlerini sizin için seçtik

Ünlü markaların bugüne özel indirimlerini sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.