75 yaşındaki kadın 5 işçiyi darbettiği iddiasıyla yargılanıyor: "Tek başımaydım! Elimde sopa yoktu, nasıl vurayım?"

Hatice Kocalar'ın yargılandığı davada ilk duruşma görüldü. İddia, 75 yaşındaki kadının Tavas ilçesindeki Avdan Köyü'nde bulunan tarlasına girmek isteyen mermer ocağı görevlileriyle tartışıp onları darbettiği şeklinde. Hatice Kocalar ise "Toplam beş kişi oldular. Ben tek başımaydım. 5 kişiye nasıl vururum?" diye sordu.

"BEN TEKTİM, ONLAR 5 KİŞİ"

Bugünkü duruşmaya belediye başkan adayları Nazif Manav, Yağmur Yalçın ve Kadir Tatik de katıldı. Avdan köylülerinin yanı sıra çeşitli STK temsilcileri ve çevre örgütlerinin de katıldığı duruşmaya ilgi büyük oldu. Duruşmada ifade veren Kocalar, Sözcü'nün aktardığına göre, "İki kamyon geldi. Kepçe geldi. Tarlayı kazmak istediler, karşı çıktım. Kendilerine şirketin yetkililerinin gelmesini söyledim. İki mühendis geldi. Toplam beş kişi oldular. Ben tek başımaydım. 5 kişiye nasıl vururum? Vurmadım, aramızda münakaşa oldu. Elimde sopa yoktu. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

"BU FİZİKSEL DURUMDA 5 KİŞİYİ DARBEDEMEZ"

Hatice Kocalar'ın tanık ifadesi veren eşi Bekir Kocalar, olaydan sonra tesadüfen tarlaya geldiğini ve eşinin kimseye vurmadığını ifade etti. Hatice Kocalar'ın avukatı Ozan Orpak da Hatice teyzenin kilosunu ve yaşını söyleyerek fiziksel olarak böyle bir durumun gerçekleşmesi ve beş kişiye karşı gelip darp etmesinin mümkün olmadığını dile getirdi. Aynı zamanda söz konusu olayın geçtiği tarla ile ilgili Danıştay'ın iptal kararı olduğunu da ekledi.

SİLAH SAYILAN SOPA NEREDE?

Avukat Orpak, Hatice Kocalar'ın mühendisleri darbettiği söylenen ve olayda silah sayılan sopanın adli emanete alınmadığını ve bunun hukuka aykırı bir işlem olduğunu beyan etti. Kocalar'ın diğer avukatı Ali Kabal da, olaya ait somut delillerin olmadığını ve yalnızca sağlık raporu bulunduğunu belirterek müvekkilinin beraatini talep etti.

Hatice Kocalar'ın 5 yıla kadar hapis cezası alması yönünde mütalaa veren savcı, ardından duruşma salonuna polis getirilmesini talep etti. Ayrıca şikayetçi olan mühendislerin yan müştekilerin dinlenilmesine dair talebi mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, duruşmayı 28 Mayıs 2024'e erteledi. Davayı takip edenler, duruşma sonrası "Toprağıma dokunma, suçluları yargıla" sloganları atarak Kocalar'ın yanında olduklarını ve davayı takip edeceklerini söyledi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





