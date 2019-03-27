GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "780 bin kilometre toprağımızın bir çakıl taşını bile vermeyiz, verdirmeyiz. İşte bu ittifak, bunun anlamıdır, bunun mesajıdır." dedi.

Gül, AK Parti Nizip Belediye Başkan adayı Mehmet Sarı'nın ilçedeki seçim koordinasyon merkezi önünde yaptığı konuşmada, Nizip'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını ifade eden Gül, "Ülkemiz üzerine hep oyunlar kuran, senaryolar kuran oldu. Bu ülkede darbelerle vesayetlerle yasaklarla bu milleti engellemeye çalıştılar. Kızın üniversiteyi kazanır, başörtülü giremez, mezun olur başörtülü çalışamaz. Sen inancından dolayı yasaklanırsın, kültüründen dolayı horlanırsın. Fakirsin diye horlanırsın, mağdur edilirsin ama işte bu millet AK Parti ile Cumhur İttifakı ile 'yeter artık söz de karar da milletindir' demiş, Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozmuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin ne zaman ekonomisi düzelse istikrarı düzelse dış güçlerin ve içerideki birilerinin bundan rahatsızlık duyduğunu söyleyen Gül, "Cumhur İttifakı'nın anlamı, 82 milyon milletimize 'gelin beraberce ülkemiz üzerine oynanan oyunları bozalım, senaryoları ortadan kaldıralım' çağrısıdır." dedi.