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"780 bin kilometre toprağımızın bir çakıl taşını bile vermeyiz, verdirmeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 00:16 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "780 bin kilometre toprağımızın bir çakıl taşını bile vermeyiz, verdirmeyiz. İşte bu ittifak, bunun anlamıdır, bunun mesajıdır" - "İslam karşıtları, Türk düşmanları nefret saçarken, biz, birliğimizle beraberliğimizle kardeşliğimizle safımızı milletten yana, aziz ülkemizden yana, bu vatandan yana kullanmaya devam edeceğiz" - "Bütün terör örgütlerinin Türkiye'nin birliğini, beraberliğini bozmaya çalıştığı senaryoyu, 31 Mart'ta, sandıkta millet yırtacak, Türkiye aleyhine kurulan oyunları, tuzakları millet bozacak inşallah"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "780 bin kilometre toprağımızın bir çakıl taşını bile vermeyiz, verdirmeyiz. İşte bu ittifak, bunun anlamıdır, bunun mesajıdır." dedi.

Gül, AK Parti Nizip Belediye Başkan adayı Mehmet Sarı'nın ilçedeki seçim koordinasyon merkezi önünde yaptığı konuşmada, Nizip'te olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını ifade eden Gül, "Ülkemiz üzerine hep oyunlar kuran, senaryolar kuran oldu. Bu ülkede darbelerle vesayetlerle yasaklarla bu milleti engellemeye çalıştılar. Kızın üniversiteyi kazanır, başörtülü giremez, mezun olur başörtülü çalışamaz. Sen inancından dolayı yasaklanırsın, kültüründen dolayı horlanırsın. Fakirsin diye horlanırsın, mağdur edilirsin ama işte bu millet AK Parti ile Cumhur İttifakı ile 'yeter artık söz de karar da milletindir' demiş, Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozmuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin ne zaman ekonomisi düzelse istikrarı düzelse dış güçlerin ve içerideki birilerinin bundan rahatsızlık duyduğunu söyleyen Gül, "Cumhur İttifakı'nın anlamı, 82 milyon milletimize 'gelin beraberce ülkemiz üzerine oynanan oyunları bozalım, senaryoları ortadan kaldıralım' çağrısıdır." dedi.

- "Cevabı sandıkta vereceğiz"

Gül, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısına değinerek, şöyle konuştu:

"Bu terörist, sözde manifestosunda 'Türkler, boğazın Avrupa tarafından Anadolu yakasına geçecekler' diyor. Sana mı soracağız, 1453'te bunun kararı verildi, fetih gerçekleşti. 780 bin kilometre toprağımızın bir çakıl taşını bile vermeyiz, verdirmeyiz. İşte bu ittifak, bunun anlamıdır, bunun mesajıdır. Müslümanları şehit eden o terörist, Türkiye düşmanlığı yapıyorsa, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapıyorsa cevabı 31 Mart'ta sandıkta biz vereceğiz. İslam karşıtları, Türk düşmanları nefret saçarken, biz birliğimizle beraberliğimizle kardeşliğimizle safımızı milletten yana, aziz ülkemizden yana, bu vatandan yana kullanmaya devam edeceğiz."

Bunun parti meselesi olmadığını, birilerinin değil, memleketin daha iyi yere gelmesi için bu mücadeleyi yaptıklarını kaydeden Bakan Gül, "Cumhur İttifakı, 'gelin bu şehri daha güzel yapalım, büyütelim, esnafımızın cebine daha fazla para girsin, evimize daha fazla huzur girsin' çağrısıdır." dedi.

Gül, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'na verdiğiniz her oyun sesi Kandil'den duyulacak, Pensilvanya'dan duyulacak. O yüzden en güçlü desteğin çıkması lazım. Bütün terör örgütlerinin Türkiye'nin birliğini, beraberliğini bozmaya çalıştığı senaryoyu, 31 Mart'ta sandıkta millet yırtacak, Türkiye aleyhine kurulan oyunları, tuzakları millet bozacak inşallah."

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül AK Parti Nizip Belediye Başkan adayı Mehmet Sarı Nizip yerel seçim

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