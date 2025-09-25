780 gram doğdu: Elfin Maral bebek 180 günlük yaşam mücadelesini kazandı

Ardahan'da yaşayan Aybanız-Murat Törkez çiftinin 3'üncü çocuğu, 25 haftalıkken prematüre olarak dünyaya geldi.

780 GRAM AĞIRLIĞINDA DÜNYAYA GELDİ

780 gram ağırlığındaki bebek, Erzurum Şehir Hastanesi Yenidoğan Ünitesi'ne sevk edildi. Kalbi de delik olan bebek, burada tedaviye alındı. Operasyon sonucu kalbindeki delik tedavi edilen bebek, 180 gün boyunca yenidoğan ünitesinde bakım gördü. Bu süreçte anne sütü ile de beslenen bebek, 180 günlük tedavinin ardından 3 kilo 490 ağırlığa ulaştı. Sağlık durumu iyi olan ve ailesi tarafından Elfin Maral ismi verilen bebeğin taburcu edilmesine karar verildi.

"ZOR GÜNLER GEÇİRDİ"

Tedavisinin ardından bebeği kucağına verilen anne Törkez, "Kalbinde delik vardı. Zor günler geçirdi. Benim de çok uykusuz gecelerim oldu. Çok şükür bebeğim artık sağlıklı. Yenidoğan ünitesine görevli doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"YUVASINA DÖNMEK İÇİN HAZIR"

Yenidoğan Uzmanı Dr. Sibel Tanrıverdi Yılmaz, "Elfin Maral, 25 haftalıkken 780 gram olarak doğdu. Prematüre bebeklerimiz gibi çok zor günler geçirdi. Küçük bir kalp ameliyatı süreci yaşadı. Kronik akciğer hastası bebeğimiz. Tedavisi sonrası annesinin kucağında yuvasına sağlıkla huzurla mutlulukla dönmek için hazır. Bebeğimiz 3 kilo 490 gram ağırlığına ulaştı. Artık annesinin kucağında, kardeşiyle oynamaya evine gidebilir durumda" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır