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8-14 Temmuz haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | 08.07.2019 10:11 | Son Güncelleme

Bu hafta tek bir gökyüzü olayımız var. O da tüm üç haftaya bedel olan Merkür retrosu. Pazartesi günüyle beraber başlayan Merkür retrosunda ve haftanın genelinde bizleri neler bekliyor?

8-14 Temmuz haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

8-14 Temmuz haftasına başladığınızda partnerinizle olan ilişkiniz sizler için önem kazanacaktır. Özellikle Çarşamba öğlene kadar çözüme kavuşturamadığınız konula ortaya çıkabilir. Belirsizlikler sizi gerginleştirebilir. DEVAMI

BOĞA

boga

8-14 Temmuz haftasına başladığınızda sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle yumurtalık ve böbrekleriniz hassas olabilir. Çarşamba öğlene kadar ofis hayatınızda da stresli zamanlar geçirebilirsiniz. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

8-14 Temmuz haftasına başladığınızda aşkınız ilk önceliğiniz olabilir. Çarşamba öğlene kadar olan süreçte ilk tepkinizi gösterirken sakin olmalısınız. Belki de olaylar düşündüğünüz gibi olmayabilir. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

8-14 Temmuz haftasına başladığınızda aileniz ve eviniz ile ilgili durumlar öne çıkabilir. Çarşamba öğlene kadar aile içerisinde gerginlikler yaşayabilirsiniz. Evinizde riskli hareketlerden kaçınmalısınız. DEVAMI

ASLAN

aslan

8-14 Temmuz haftasına başladığınızda sosyal yönünüz, yakınlarınız, kardeşlerinizi ön plana çıkabilir. Eğitim hayatınıza vakit ayırabilirsiniz. Çarşamba öğlene kadar bu konularla ilgili sert etkiler altındayken ani kararlar almayın. DEVAMI

BAŞAK

basak

8-14 Temmuz haftasına başladığınızda maddi yatırımlarınız, gelirleriniz sizler için önemli olabilir. Çarşamba öğlene kadar gerekli değilse büyük yatırımlar altına imza atmaktan kaçının. Bu haftanın önemi ise Merkür retrosunun başlıyor olması. DEVAMI

TERAZİ

terazi

8-14 Temmuz haftasına başladığınızda enerjiniz yüksek bir şekilde başlıyorsunuz. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu partnerinizle ilgili konularda da yaşanabilir. DEVAMI

AKREP

akrep

8-14 Temmuz haftasına başladığınız gibi sağlık sorunlarınız vaktinizi alabilir. Kendinizi ihmal ettikçe vücudunuzun direnci de düşmeye başlayabilir. Duygusal olarak karışık ve zaman zaman melankolik bir ruh halinde olabilirsiniz. DEVAMI

YAY

yay

8-14 Temmuz haftasına başladığınızda çevrenizdeki insanlara karşı sabırlı olmalısınız. Gereksiz yere üstünüze eleştireler yöneltebilirler. Aslında bu sizin başarılı olmanızdan dolayı da kaynaklanabilir. DEVAMI

OĞLAK

oglak

8-14 Temmuz haftasına başladığınızda kariyer hayatınıza odaklanabilirsiniz. Özellikle Çarşamba öğlene kadar yöneticinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Stresli bir iş hayatı sizleri bekliyor olabilir. DEVAMI

KOVA

kova

8-14 Temmuz haftasına başladığınızda akademik konularınız, uluslararası işleriniz, seyahatleriniz gündemde olabilir. Fakat Çarşamba öğlene kadar özellikle bu konularda işleriniz varsa her şeyi iyice kontrol etmelisiniz. DEVAMI

BALIK

balik

8-14 Temmuz haftasına başladığınızda borçlarınız gündemde olabilir. Kredi çekmek için başvuru yapmayı düşünebilirsiniz. Çarşamba öğlene kadar sert etkiler olduğundan harcamalarınızda fazla açılmamanız iyi olacaktır. DEVAMI

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