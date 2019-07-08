8-14 Temmuz haftalık burç yorumları

KOÇ 8-14 Temmuz haftasına başladığınızda partnerinizle olan ilişkiniz sizler için önem kazanacaktır. Özellikle Çarşamba öğlene kadar çözüme kavuşturamadığınız konula ortaya çıkabilir. Belirsizlikler sizi gerginleştirebilir. DEVAMI BOĞA 8-14 Temmuz haftasına başladığınızda sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle yumurtalık ve böbrekleriniz hassas olabilir. Çarşamba öğlene kadar ofis hayatınızda da stresli zamanlar geçirebilirsiniz. DEVAMI İKİZLER 8-14 Temmuz haftasına başladığınızda aşkınız ilk önceliğiniz olabilir. Çarşamba öğlene kadar olan süreçte ilk tepkinizi gösterirken sakin olmalısınız. Belki de olaylar düşündüğünüz gibi olmayabilir. DEVAMI YENGEÇ 8-14 Temmuz haftasına başladığınızda aileniz ve eviniz ile ilgili durumlar öne çıkabilir. Çarşamba öğlene kadar aile içerisinde gerginlikler yaşayabilirsiniz. Evinizde riskli hareketlerden kaçınmalısınız. DEVAMI ASLAN 8-14 Temmuz haftasına başladığınızda sosyal yönünüz, yakınlarınız, kardeşlerinizi ön plana çıkabilir. Eğitim hayatınıza vakit ayırabilirsiniz. Çarşamba öğlene kadar bu konularla ilgili sert etkiler altındayken ani kararlar almayın. DEVAMI

BAŞAK 8-14 Temmuz haftasına başladığınızda maddi yatırımlarınız, gelirleriniz sizler için önemli olabilir. Çarşamba öğlene kadar gerekli değilse büyük yatırımlar altına imza atmaktan kaçının. Bu haftanın önemi ise Merkür retrosunun başlıyor olması. DEVAMI TERAZİ 8-14 Temmuz haftasına başladığınızda enerjiniz yüksek bir şekilde başlıyorsunuz. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu partnerinizle ilgili konularda da yaşanabilir. DEVAMI AKREP 8-14 Temmuz haftasına başladığınız gibi sağlık sorunlarınız vaktinizi alabilir. Kendinizi ihmal ettikçe vücudunuzun direnci de düşmeye başlayabilir. Duygusal olarak karışık ve zaman zaman melankolik bir ruh halinde olabilirsiniz. DEVAMI YAY 8-14 Temmuz haftasına başladığınızda çevrenizdeki insanlara karşı sabırlı olmalısınız. Gereksiz yere üstünüze eleştireler yöneltebilirler. Aslında bu sizin başarılı olmanızdan dolayı da kaynaklanabilir. DEVAMI OĞLAK 8-14 Temmuz haftasına başladığınızda kariyer hayatınıza odaklanabilirsiniz. Özellikle Çarşamba öğlene kadar yöneticinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Stresli bir iş hayatı sizleri bekliyor olabilir. DEVAMI