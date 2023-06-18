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  4. 8 aylık bebeğini yıkarken kahreden son! Komşuları şüphelendi, banyoda bulundu

8 aylık bebeğini yıkarken kahreden son! Komşuları şüphelendi, banyoda bulundu

18.06.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de matematik öğretmenliği yapan 32 yaşındaki Nazlı Nalcı Çaray, 8 ay önce dünyaya getirdiği bebeğini banyoda yıkarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Annenin cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

8 aylık bebeğini yıkarken kahreden son! Komşuları şüphelendi, banyoda bulundu

Kahreden olay, Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’ndeki 1903 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Özel bir okulda matematik öğretmenliği yapan 32 yaşındaki Nazlı Nalcı Çaray, 8 ay önce dünya getirdiği bebeğini banyoda yıkarken fenalaştı.

KOMŞULARI ŞÜPHELENDİ

Çaray’ın yere düşmesi sonrası bebeğin uzun süre ağlaması binada bulunan komşuları şüphelendirdi. Babanın da anneye ulaşamaması üzerine yapılan ihbarla ekipler bölgeye sevk edildi.

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EKİPLER BANYODA BULDU

Eve giren ekipler, ağlama sesinin geldiği banyoya yöneldi. Kilitli banyonun kapısını açan ekipler, anneyi yerde hareketsiz gördü. Yapılan incelemede annenin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Evde, olay yeri inceleme ekibinin işlemlerinin tamamlaması ile anne Çaray’ın cenazesi incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. 8 aylık bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Annenin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerine durulduğu olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)

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