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  4. 8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 19:22 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte 52 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 6 bin 782'ye yükseldi. Yeni vaka sayısı ise bin 761 oldu.

8 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye’de son 24 saatte 110 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1761 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 52 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1159 oldu.

Son 24 saatte 1093 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 253 bin 245’e yükseldi.

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde.


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