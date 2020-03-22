8 gündür aranıyorlardı! 3 kişiden acı haber geldi

Kayıp şahıslar ile ilgili jandarmaya yapılan başvurunun ardından karadan jandarma ekipleri, denizden ise Sahil Güvenlik dalgıç ve helikopteri ile arama çalışması başlatılmıştı. Arama çalışmalarının yedinci gününde Marmaris Güllübük Burnu mevkiinde balıkçılar tarafından bir cansız erkek cesedi ve Bördübet koyunda da bir erkek cesedi kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Marmaris Limanı'na getirilen iki erkek cesedin kayıp olarak aranan Özkan Akıncı ve Erdoğan İnce’ye ait olduğu belirlendi.

KIYIYA VURMUŞ BİR ERKEK CESEDİ TESPİT EDİLDİ

Sahil Güvenlik ekiplerinin havadan helikopter ile denizden de dalış timleri tarafından kayıp Metin Zınk’ın arama çalışmaları sürürken, dalış ekibinin Datça ilçesi Gerence Burnu mevkiinde kıyıya vurmuş bir erkek cesedi tespit edildi. Cesedin 8 gündür kayıp olan ve aranan Metin Zınk’a ait olduğu belirlendi.

8 gündür kayıp olan üç kişinin de cansız bedenleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

