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  4. 8 lüks arabayı tek tek dolaşıp topladı! Piyasa değeri 120 bin TL... 100 kamera incelendi

8 lüks arabayı tek tek dolaşıp topladı! Piyasa değeri 120 bin TL... 100 kamera incelendi

03.02.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı meydana geldi. Bir şahıs 8 ayrı lüks otomobili tek tek dolaşıp farlarını çaldı. Piyasa değeri 120 bin lira olan farları çalan 31 yaşındaki H.K., polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı. 7 ayrı suç kaydı olan H.K.'nin hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geçen ay farklı tarihlerde 8 ayrı lüks aracın farının çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 100 kameradan kayıt ve parmak izi incelemesi yapan ekipler, hırsızlık olayını H.K.'nin yaptığını belirledi. İşte detaylar...

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis, takibe aldığı H.K.'yi, lüks bir araçtan far çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

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PİYASA DEĞERİ 120 BİN TL

7 ayrı suç kaydı olan şüphelinin, lüks otomobillerden çaldığı farların toplam piyasa değerinin yaklaşık 120 bin lira olduğu öğrenildi. H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına kaydedildi. (DHA)

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Hırsız Bursa hırsızlık

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