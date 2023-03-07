8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nerelerde yapılacak 2023, saat kaçta düzenlenecek? İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri...

8 Mart Kadınlar Günü etkinlikleri arama motorlarında araştırılıyor. Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul'da konser gerçekleştirilecek. İşte konuya ilişkin detaylar ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri...

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikle düzenlenecek.

KARTAL

Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 8 Mart'ta 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden zarar gören afetzedeler için anlamlı bir etkinlik düzenlenecek.

Gönüllülük esası ile bir araya gelen kadınlar, depremzede kadınlara gönderilmek üzere; battaniye, bere, atkı vb. ürünler üretecek.

Dikiş dikebilen ve örgü örebilen kadınların belediyenin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabileceği etkinlik, 7-8-9 Mart 2023 tarihlerinde 10.00-16.00 saatleri arasında Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında Beşiktaş Belediyesi tarafından Kadın Yönetmenler ve Kısa Filmleri etkinliği gerçekleştirilecek.

“Directed By Women Turkey” katkılarıyla Beşiktaş Belediyesi Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi tarafından ve 2’nci kez düzenlenen etkinlikte, ulusal-uluslararası özel gösterim seçkileri ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği, Beşiktaş Belediyesi Zübeyde Ana Kültür ve Sanat Merkezi’nde 10-11-12 Mart tarihlerinde yapılacak.

BEYOĞLU

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın AKM'de düzenleyeceği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü konseri ise 10 Mart'ta saat 20.00 AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda yapılacak.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl Çarşamba gününe denk gelmektedir.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Kadınların diğer başka çalışanlarla eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı olarak görülmekte olan 8 Mart 1857 tarihinde Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadın, düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grev yapmaya başlamıştı. Bu grevler esnasında çıkmış olan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda aralarından 120 kadın işçi can vermiştir.

Olayların ardından 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her sene "Kadın Günü" olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

İlk senelerde belli bir tarih belirlenlememişti ancak her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 8 Mart olarak belirlenmesi 1917 Bolşevik Devrimi'nin önderi ve Sovyetler Birliği'nin kurucusu Lenin'in önerisiyle 1921'de Moskova'da gerçekleştirilmiştir.

Bu kıymetli günün adı da "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" olarak belirlenmiştir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960'lı senelerin sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme gelmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart'ın "Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmasını kabul etmiştir.





