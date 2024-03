8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel program

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kurumda çalışan kadın personellere özel yemek programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı.

Programda konuşma yapan Başkan Demir, kadınlarla ilgili yapılan her çalışmayı hayata geçirilen her projeyi büyük bir hassasiyetle gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kentimizde kadınlarımızla ilgili her alanda özel projeleri hayata geçirdik. Bunların yanında şehrimizde gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarda belediyemizin siz değerli kadın çalışanlarının büyük emekleri var. Birbirinden her alanda yapılan çalışmalarda aktif olarak yer aldınız, başarıyla görev yaptınız. Sizlere bir kere daha özverili ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bizler için çok değerlisiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle böyle güzel bir programda bir araya geldik. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutluyorum" diye konuştu.