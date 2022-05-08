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  4. 8 Mayıs 2022 Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Tarih vererek uyardı! Yağmur yağacak mı?

8 Mayıs 2022 Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Tarih vererek uyardı! Yağmur yağacak mı?

08.05.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Mayıs 2022 Pazar hava nasıl olacak? sorusu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kısa süreli kuvvetli rüzgar bekleniyor. Vatandaşlar 8 Mayıs 2022 Pazar hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı ile Meteoroloji İşte yapılan açıklamanın detayları ve İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere il il 8 Mayıs hava durumu...

8 Mayıs 2022 Pazar hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika açıklaması: Tarih vererek uyardı! Yağmur yağacak mı?

8 Mayıs 2022 Pazar gününün hava durumu; gün içerisinde dışarıda halletmeleri gereken işleri ve planları olan vatandaşlar tarafından merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak üzere il il hava durumu ayrıntılarını paylaştı. Peki 8 Mayıs 2022 Pazar hava nasıl olacak? 8 Mayıs hava durumu bilgisine haberimizde yer verdik.

8 MAYIS 2022 PAZAR HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Sivas, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 24 °C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 19 °C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 11°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA 5°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 6°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 6°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 5°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

AMASYA 7°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT 8°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak; yer yer gök gürültülü sağanak; güneydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde olmak üzere Van çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu
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