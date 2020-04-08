8 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 11, 19, 20, 28 ve 46 olarak belirlendi.

8 NİSAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI



Sayısal Loto oyununun 1312. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 805 bin 236 liralık ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 63 kişi 5 bin 113 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 862 kişi 84 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 49 bin 854 kişi de 12 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

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(AA)

