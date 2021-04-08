8 Nisan korona tablosu açıklandı! İşte Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfasında her akşam düzenli olarak Türkiye'nin korona tablosu verileri açıklanıyor. Bakan Koca, vatandaşları koronavirüs tedbirlerini elden bırakmamaları konusunda uyarıyor. 7 Nisan korona tablosuna göre vaka sayısı 54.740'a ulaştı. 276 vatandaş ise koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti.. Peki, 8 Nisan'da koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte, son dakika korona tablosu...

8 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen ve her akşam paylaşılan Türkiye'nin koronavirüs tablosunda günlük test sayısı, vaka sayısı, hasta sayısı, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısı verileri yer alıyor. 8 Nisan koronavirüs verileri bu akşam saatlerinde Covid-19 sayfası üzerinden paylaşıldı.

Son 24 saatte 304 bin 492 Covid-19 koronavirüs testi yapıldı, pozitif vaka sayısı 55 bin 941'e ulaşırken, 258 vatandaş koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetti. Hasta sayısı 2 bin 316'ya ulaşırken, 8 Nisan'da iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.