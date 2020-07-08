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  4. 8 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı

8 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 19:57 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 22 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 5 bin 282'ye yükseldi. Bugün bin 41 yeni vaka tespit edildi. İşte 8 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda son durum...

8 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1041 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu.

Son 24 saatte 2219 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 187 bin 511 oldu.

İşte 8 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda son durum...

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İşte Bakan Koca'nın mesajı:

"Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır."


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