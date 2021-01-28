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  4. 8 yaşındaki çocuğu markette istismar etmişti! 33 yıl hapis cezası aldı

8 yaşındaki çocuğu markette istismar etmişti! 33 yıl hapis cezası aldı

28.01.2021 23:24 | Son Güncelleme:
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8 yaşındaki çocuğu markette istismar etmişti! 33 yıl hapis cezası aldı

Van'da 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan market sahibine, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 33 yıl bir ay 15 gün hapis cezası verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2019/14350 sayılı soruşturma dosyasında suç tarihinde yaşı 12’den küçük mağdur çocuğun markete alışveriş yapmak üzere gittiği belirtilerek, “Mağdur çocuğun iş yeri sahibi şüpheli E.B.’nin yanına gittiğinde, şüphelinin mağdur çocuğa yönelik olarak nitelikli istismarda bulunduğu iddiasına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca tanzim edilen iddianame ile Van 1. Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Van 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülmekte olan davanın yapılan celselerinde duruşmanın 27 Ocak 2021 tarihli duruşmasında, sanık E.B. yönünden ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 28 yıl 1 ay 15 gün, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise 5 yıl hapis cezası ile olmak üzere neticeten 33 yıl bir ay 15 gün hapis cezası ile mahkum edilmesine karar verilmiştir” denildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Temmuz 2019'da İpekyolu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Annesi, 8 yaşındaki E.L.'yi alışveriş için markete gönderdi. Market sahibi E.B. 8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuk eve döndüğünde cinsel istismar olayını annesine anlattı. Anne, hemen polisi aradı. Polis, E.B.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. E.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

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