8 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı! Gözünün önünde vurdu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, kendisinden ayrılmak isteyen kadını, 8 yaşındaki oğlunu okuluna götürürken tabancayla öldürdü. Yaralı halde oğlu korkmasın diye su veren anne Ziynet T.'yi vuran zanlıyı ise küçük oğlu telefondaki fotoğraflardan teşhis etti.
Kızılsaray Mahallesi'nde yaşayan Ziynet T (36), oğlu M.C.T'yi (8) okula bırakmak için evden çıktı. Ziynet T. ve oğlu, Dolaplıdere Caddesi'nde yürürken kırmızı renkli bir otomobil yanlarında durdu. Elinde tabancayla otomobilden inen kişi, Ziynet T'ye ateş etti. Zanlı daha sonra otomobile binerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ziynet T. kurtarılamadı.
OĞLU, KATİL ZANLISININ FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ
Polis ekipleri, M.C.T. aracılığıyla maktulün cep telefonundaki fotoğraflardan zanlının E.Ç. olduğunu belirledi. Bir süredir birlikte olduğu kadını kendisinden ayrılmak istediği için öldürdüğü iddia edilen E.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kadının cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
YARALI HALDE OĞLUNA SU VERMİŞ
Olayın görgü tanığı kadın, AA muhabirine, kırmızı bir otomobilin Ziynet T'nin yanında durduğunu söyledi.
Kadın ile otomobildeki kişinin önce tartıştıklarını belirten görgü tanığı, "Sonra adam kadına ateş etti ve kaçtı. Her şey çocuğun gözü önünde oldu. Çocuk çok korktu. Kadın yaralı halde çocuğuna su verdi ve onu sakinleştirmeye çalıştı. Çocuk korkmasın diye bunu yaptı sanırım." dedi.
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