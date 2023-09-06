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8 yaşındaki Elif'i katletmişlerdi! Teröristleri evinde böyle ağırlamış... Hain saldırının faillerine 'müebbet' şoku

06.09.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da terör örgütünün saldırılarında 8 yaşındaki Elif Şimşek hayatını kaybetmiş, Uzman Çavuş Muhammed Sait Çelik de şehit düşmüştü. Hain saldırıları gerçekleştiren ve örgüte destek olan sanıklar hakkında dava açıldı. Sanıklar hakkında istenen cezalar da belli oldu.

8 yaşındaki Elif'i katletmişlerdi! Teröristleri evinde böyle ağırlamış... Hain saldırının faillerine 'müebbet' şoku

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bismil ilçesinde 2015 yılında Elif Şimşek adlı çocuğun yaşamını yitirdiği, 2016'da bir askerin şehit edildiği saldırıları gerçekleştiren teröristlerin de aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanık hakkında dava açıldı. Sanıklardan 3'ü hakkında 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 3'ü hakkında ise 7 yıl 6 aydan 25 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istendi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu sanıklar Hasan K, Razerin B, Servet Y, Ozan O, İmam A. ve İbrahim Y. hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve yaptığı saldırılara ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

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İlçeye bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Eylül 2015'te terör örgütü PKK/KCK'lı teröristler tarafından güvenlik güçlerine ait zırhlı araca roket atıldığı, roketin araca değil eve isabet etmesi sonucu 8 yaşındaki Elif Şimşek'in vefat ettiği, evde bulunan 5 kişinin de yaralandığı belirtilen iddianamede, Bismil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Tepe Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Muhammed Sait Çelik'in de 6 Nisan 2016'da teröristlerce silahlı saldırı sonucu şehit edildiği kaydedildi.

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TERÖRİSTLERE YEMEK İKRAMI, KIYAFET YARDIMI...

Tutuklu sanıklardan Hasan K, Razerin B. ve Servet Y'nin Elif Şimşek'in hayatını kaybettiği roketli saldırıya katıldığı, Ozan O'nun ise Muhammed Sait Çelik'in şehit edildiği saldırıda yer aldığı ifade edilen iddianamede, şöyle denildi:

"Sanıklardan İmam A'nın, Hasan K, Razerin B, Servet Y. ve Ozan O'yu saldırıdan sonra bilerek ve isteyerek evinde sakladığı, olayda kullandıkları kıyafetlerden ve suç delillerinden kurtulmalarını sağladığı, yemek hazırlayarak, yeni kıyafet temin ettiği, daha sonra ise güven içerisinde evden ayrılmalarını sağladığı anlaşılmıştır. Şüpheli İbrahim Y. ise örgüte silah ve para yardımında bulunmuştur. Dosya kapsamında, şüphelilerin organik bağ kurdukları örgütün talimatları ile hareket ettikleri, bilerek ve isteyerek örgütün hiyerarşik yapısına dahil oldukları tespit edilmiştir."

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"SÖZDE ÖZ YÖNETİM İLAN EDEREK..."

İddianamenin değerlendirme kısmında şunlar kaydedildi:

"Söz konusu saldırılarda örgütün başlı başına kalkışma maksadıyla hareket ederek ve sözde öz yönetim ilan ederek güvenlik güçlerimize karşı açık bir şekilde silahlı eylem ve faaliyetlere girişmiştir. PKK'lı teröristler tarafından, 2014-2016 yılları arasında Bismil ilçesinin de dahil olduğu pek çok bölgede hendek kazarak ve barikatlar kurarak, güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemler yapılmıştır. Bu eylemlerde güvenlik güçlerimizin şehit olmuş, kamuya ve özel kişilere ait binalarda zarar oluşmuştur."

İSTENEN CEZALAR

Tutuklu sanıklar Hasan K, Razerin B, Servet Y'nin "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 65 yıl 4'er aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, sanıklardan Ozan O'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis, İbrahim Y'nin "terörizmin finansmanı" ve "silah sağlama" suçlarından 15 yıldan 25 yıla kadar hapis, İmam A'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

(DHA)

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şehit Diyarbakır terörist

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