8 yıllık emekli kadının bir anda emekli maaşı kesildi! Nedenini araştırınca... '205 bin TL borç çıkardı bana'

Yıllarca çalıştıktan sonra emeklilik dönemi geldiğinde, emeklilik maaşıyla çalışmalarının karşılığını almak vatandaşlar için çok önemli. Bu nedenle emekli maaşı, yatırılan SGK’lar ve emeklilik dönemleri herkes tarafından dikkatle takip ediliyor. Emekli olanlar da düzenli olarak maaşlarını alıyorlar. Ancak Isparta’da yaşayan Serpil Kavurt’un başına hayatını bir anda altüst eden bir olay geldi. 8 yıl önce emekli olan kadının maaşı birden kesildi ve üstüne 205 bin TL de borç çıktı. Sebebi ise talihsiz kadını bir kez daha şoke etti. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları…

HEM MAAŞI KESİLDİ HEM DE 205 BİN TL BORÇLU ÇIKTI

Show Haber'de yer alan habere göre, hala yaşadıklarının şokunda olan Kavurt kendisine mikrofon uzatıldığında, “İşimi yapmışım, emekli oldum diye alnımın teriyle sevinirken bir anda maaşım kesildi” ifadelerini kullandı. Tam rahata erdim diyen kadın, aldığı bir tebligatla hayatının şokunu yaşadı. Üstelik talihsiz kadın emekli maaşından olmakla da kalmadı, bir de borçlu çıktı.

"EMEKLİLİĞİMİN FESHEDİLDİĞİNİ ÖĞRENDİM"

Yaşananlara isyan eden Kavurt, “Vasıfsızım ben şu an, emekli değilim, insan değilim, hiçbir şey değilim” şeklinde konuştu. Isparta'da yaşamını sürdüren Serpil Kavurt 8 yıldır emekliydi fakat 11 gün önce bir tebligat geldi ve şoke oldu. Kavurt olanlara, “Benim emekliliğimin feshedildiğini ve 205 bin TL borç çıkardı bana. Şoke oldum tabii ki. 25 yılın karşılığı bu.” sözleriyle isyan etti.

"PARAVAN ŞİRKET KURMUŞLAR"

Kavurt, olanların sebebini araştırdığında ise şaşkınlığı bir kat daha arttı. Kavurt, “Araştırdığım zaman, en son emekli olduğum şirkette, benim TC kimlik numaram kullanılarak paravan şirketler kurmuşlar, o paravan şirketlerde benim SGK’m gösterilmiş.” dedi.

Hukuk mücadelesi başlattığını belirten Kavurt “Benim ellerimin nasırı geçmedi. Bunun karşılığı bu mu olmalıydı? Hemen bir avukata müracaat ettik ve itirazda bulunduk” şeklinde konuştu.