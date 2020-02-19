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80 yıl içinde yok olacaklar!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2020 10:25 | Son Güncelleme

Küresel ısınmadan en çok etkilenen alanlardan biri denizler. Yapılan yeni bir araştırma deniz tabanını güzelleştiren mercan resiflerinin 2100'ü görmeyeceğini ortaya koydu. Isınan hava nedeniyle mercanlarla birlikte yaşayan simbiyotik alglerin daha fazla asit salgıladığı bu nedenle resiflerin beyazladığı belirtiliyor.

80 yıl içinde yok olacaklar!

Mercan resifleri ya da diğer adıyla mercan kayalıkları tehlike altında.

Milyonlarca küçük mercan polipinin bir araya gelerek oluşturduğu renk şöleni aynı zamanda bünyesinde geniş bir habitat bulunduruyor.

Yapılan yeni bir araştırma hem resiflerin hem de habitatın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Küresel ısınma nedeniyle artan sıcaklıklar, denizlerdeki asit oranının artması nedeniyle mercan resiflerinin 2100'ü görmeyeceği tahmin ediliyor.

ABD'nin San Diego kentinde düzenlenen Okyanus Bilimleri Konferansı'nda paylaşılan araştırmaya göre resiflerin sadece 80 yıllık ömrü kaldı.

Ancak 2100'ü görebilecek çok az sayıda mercan kayalığı bulunuyor.

Bilinen mercan refilerinin çoğunun 2045 yılına kadar yok olacağı öngörülüyor.

Mercan resiflerinin sonunu getiren şey ise, küresel ısınma.

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle resiflerin bulunduğu bölgelerde yaşayan simbiyotik algler daha fazla asit salgılamaya başlıyor.

Bu da mercan bölgelerinde suyun asitlik oranının artmasına neden oluyor.

Aşırı asit ise mercan resiflerinin beyazlatıyor. Bu da mercan resifleri için ölüm anlamı taşıyor.

Araştırma ekibini yöneten Renee Setter, "Sahilleri temizlemek, denizlerdeki kirlilik oranlarıyla mücadele etmek değerli bir şey. Bunları yapmaya devam etmeliyiz ancak günün sonunda mercan resiflerini korumak istiyorsak iklim değişikliğiyle mücadele etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mercan resifi denizlerin sığ kısımlarında biriken mercan iskeletlerinden meydana gelmektedir.

Mercan resiflerinin oluşması için milyonlarca küçük mercan polipinin bir araya gelmesi ve derinliği 45 metreyi aşmayan, sıcaklığı ise 21°C ve üzeri deniz sularında yaşaması gerekmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
mercan resif küresel ısınma

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