80 yıl içinde yok olacaklar!

Mercan resifleri ya da diğer adıyla mercan kayalıkları tehlike altında.

Milyonlarca küçük mercan polipinin bir araya gelerek oluşturduğu renk şöleni aynı zamanda bünyesinde geniş bir habitat bulunduruyor.

Yapılan yeni bir araştırma hem resiflerin hem de habitatın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Küresel ısınma nedeniyle artan sıcaklıklar, denizlerdeki asit oranının artması nedeniyle mercan resiflerinin 2100'ü görmeyeceği tahmin ediliyor.

ABD'nin San Diego kentinde düzenlenen Okyanus Bilimleri Konferansı'nda paylaşılan araştırmaya göre resiflerin sadece 80 yıllık ömrü kaldı.

Ancak 2100'ü görebilecek çok az sayıda mercan kayalığı bulunuyor.

Bilinen mercan refilerinin çoğunun 2045 yılına kadar yok olacağı öngörülüyor.

Mercan resiflerinin sonunu getiren şey ise, küresel ısınma.

Artan hava sıcaklıkları nedeniyle resiflerin bulunduğu bölgelerde yaşayan simbiyotik algler daha fazla asit salgılamaya başlıyor.

Bu da mercan bölgelerinde suyun asitlik oranının artmasına neden oluyor.