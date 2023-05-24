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  4. 81 il valiliğine genelge gönderildi! 'Türkiye Çevre Haftası'nın ayrıntıları belli oldu

81 il valiliğine genelge gönderildi! 'Türkiye Çevre Haftası'nın ayrıntıları belli oldu

24.05.2023 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 5-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Çevre Haftası ile ilgili detaylar belli oldu. Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un imzasıyla 81 il valiliğine genelge gönderildi.

81 il valiliğine genelge gönderildi! 'Türkiye Çevre Haftası'nın ayrıntıları belli oldu

“Türkiye Çevre Haftası” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca, 81 ilde yapılacak etkinliklere ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlendi.

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81 İLE GÖNDERİLDİ

Bakan Murat Kurum'un imzasıyla 81 il Valiliğine ve Bakanlık İl Müdürlüklerine genelge gönderildi.

DENİZLER VE DOĞAL ÇEVRENİN KORUNMASI VURGULANACAK

Bu kapsamda 5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası'nda 81 ilde, denizler ve doğal çevrenin korunması, denizler ve iklim değişikliği ilişkisinin işlenmesi, denizlerin kıyı alanları ve karalarla olan bağlantısının çevresel boyutuyla ele alınması ve kirlenmeden korunması gerektiği vurgulanacak.

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