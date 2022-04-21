81 ilde uygun fiyatlı ev satışı! TOKİ'ye 25 yaşını geçen herkes başvurabilir! 10.000 TL gelir barajı...

TOKİ’den 25 yaş üstü herkese 81 ilde daire! Ev almak isteyenler dikkat! Türkiye genelinde satışa çıkacak TOKİ konutlarına yoğun başvuru yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda yapılan 100 bin sosyal konut projesine milyonlarca kişi başvurmuştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamayla müjdeli haberi vermişti. TOKİ sosyal konutlarına başvuru yapmak için bazı şartları taşımanız gerekiyor. İşte detaylar…

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm kapsamında ziyaret ettiği şehirlerde sosyal konut projesinin detaylarını anlatmaya devam ediyor. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyadaki gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde konut fazlalığı söz konusu. İnşaat malzemelerin fiyatlarında bir artış söz konusu. Bırakın tedarik etmeyi, tedarik zinciri öyle bozulmuş ki 9-10 ay ötesine randevu alıyorsunuz."

"Dünyaya baktığınızda ise bir artış söz konusu. Avrupa'da insanlar konut fiyatlarının artışıyla ilgili eylem bile yapıyorlar. İşin içinde fırsatçılar var. Fırsatçılar yüzünden tüm sektörün itham etmek doğru değil. Araştırmalar yapılıyor ve tespit edilenlere gerekli yaptırımlar yapılıyor."

ARTIŞLAR KONTROL ALTINDA

"Artışları biz bakanlık olarak, ilgili bakanlıklarımızla birlikte denetimlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Girdi-çıktı maliyetleri düzenli olarak inceleniyor. TOKİ'de bu yüzden var. Son 20 yılda 1,200 bin konut ürettik. 100 bin sosyal konut yaptık. Türkiye'de 2021 yılında satılan konutların yüzde 14'ü TOKİ'nin ürettiği satışlar ve konutlardır."

1300 TL KİRA YARDIMI GELİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de yaptığı konuşmada İzmit'te gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesinin 2023 yılında tamamlanacağı duyurdu.

Bu noktada depreme dayanıklı evleri bekleyen vatandaşlar için kira yardımı müjdesi de geldi. Buna göre 3+1 daireler için 1300 lira kira yardımı yapılacağı duyuruldu. Kocaeli'de gerçekleşen bu açıklamanın diğer projeler için de geçerli olması söz konusu.

81 İLE KONUT MÜJDESİ

Biz artışlarla ilgili ihracatı bile Kabine'de konuştuk. Öncelikli bizim ülkemiz, Ülkemizdeki taleplerin karşılanması söz konusu. Tabi ki ülke olarak ihracat yapacağız. Biz TOKİ'yle yakın zamanda yine bir sosyal konut hamlesini 81 ilimizde yapacağız. Bir de kentsel dönüşüm konutları yapıyoruz. Bu muafiyetlerle birlikte deprem riskini kontrol edecek adımlar atmayı planlıyoruz.

'HAZİRANDA TOKİ MÜJDESİ VERECEĞİZ'

Bakan Kurum, TOKİ sosyal konut başvuruları için haziran ayını işaret etti:

Devletin bütün birimleri verilen görevler neticesinde çalışıyor. Dün Kabine'de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yabancılara vatandaşlık için konut satışını 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkardık. Niye? Konut maliyetleri arttı, fiyatlar arttı. Bu artışla birlikte vatandaşlığında artışı olması gerekiyordu, biz de yaptık. Biz vatandaşımızı hangi konuda açıkta bıraktık ki bu konuda açıkta bırakalım. Haziran'da TOKİ müjdesi vereceğiz.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI!

TOKİ sosyal konutlarına başvurmak için gerekli olan şartlar henüz duyurulmuş değil. Ancak geçtiğimiz yıllarda yapılan sosyal konut projelerinde 25 yaş şartı öne çıkıyordu. İşte son dönemde ortaya konan başvuru şartları:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

-Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

-Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir)

-Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

TOKİ başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.)

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 10.000 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 10.000 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 11.500 TL olarak uygulanmaktadır.)

Yukarıdaki başvuru şartlarını taşıyanlar TOKİ sosyal konut projesinden yararlanmak isteyenler sırasıyla;

Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın" Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" başvuruları ayrı olarak alınacak.



