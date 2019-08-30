81 yaşındaki adam intihar etti

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, Orhan Y. (81), kendini iple tavandaki demire asarak yaşamına son verdi. Olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi Şengül Sokak'taki evin giriş katında meydana geldi. Bir süredir yalnız yaşayan Orhan Y.'den haber alamayan komşuları meraklanarak, öğle saatlerinde, evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen, açan olmayınca komşular, camı kırıp eve girdi. Evde, Orhan Y.'yi iple tavandaki demire asılı halde bulan komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Orhan Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Orhan Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

