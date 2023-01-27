82/1-c trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 82/1-c trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenmiş olan cezalar maddeler hâlinde belirlenir. Bu sayede hangi maddenin hangi trafik cezasına sahip olduğu kolay bir şekilde anlaşılabilir. Trafik cezaları maddelerinden biri de 82/1-c trafik cezasıdır. 82/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu, Karayolları Trafik Kanunu'nun 82. maddesinde bulunan trafik kazalarında yükümlülük başlığına istinaden konulmuş olan bir cezadır.

82/1-c trafik cezası nedir?

Hayatın hemen her alanını kapsayan trafik kurallarına uymak can sağlığını korumanın yanı sıra maddi hasarların oluşmasına da engel olur. Bu bağlamda trafik cezaları kurallara uyulması için gerekli olan yaptırımlardan oluşur. 82/1-c trafik cezası maddesi ihlalin konusu ise tamirhane, servis ya da garaj gibi yerlere gelen ve ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan bir kaza geçirdiği belli olan ya da üzerinde suç belirtisi olan bir araç geldiyse kolluğa haber vermemek ve deftere işlememek suçtur. Bu kurala uymayan ve ihlal eden kişilere 82/1-c trafik cezası maddesi kapsamında idari para cezası uygulanır.

82/1-c trafik cezası kimlere uygulanır?

Her kuralın ihlalini kuralı ihlal eden kişilere olduğu gibi 82/1-c trafik cezası da bu kuralı ihlal edenlere uygulanan cezadır. Kanunlar gereğince belirlenmiş olan bu durumlarda zabıtaya haber vermeyen ya da deftere işlemeyen tamirhane/servis/garaj sahibine ve sorumlularına uygulanır.

82/1-c trafik cezası tutarı nedir?

82/1-c trafik cezası tutarı 2023 yılı için belirlenen bedel 923 TL şeklindedir. Fakat bu ceza tebliği geldiği andan itibaren 15 gün içinde ödenir ise yüzde 25 oranında bir indirim imkânıyla ödenebilir. 82/1-c trafik cezası tutarı indirimli hâli ise 713,25 TL'dir. Trafik cezaları anlaşmalı olan banka şubeleri, PTT şubeleri, mobil bankacılık uygulamaları, e-Devlet üzerinden ya da İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ödenebilir.



