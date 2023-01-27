81/1-e trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 81/1-e trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik cezaları arasında yer alan cezalardan biri de 81/1-e trafik cezasıdır. Karayolları Trafik Kanunu gereğince belirlenmiş ve mâddeler halinde belirtilmiş olan bu cezaların her birinin ayrı ayrı yaptırımları bulunur. Kuralların ihlali hâlinde oluşan bu yaptırımlar her cezaya göre değişiklik gösterir. 81/1-e trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca trafik kazalarına karışanlar ile ilgilidir.

81/1-e trafik cezası nedir?

Trafik kuralları oluşabilecek can ve mal kaybını önleyebilmek adına konulmuş olan kurallardır. Bu kurallara uyma oranını yüksek tutabilmek için ise kural ihlallerinde cezai işlemler uygulanır. 81/1-e trafik cezası da bu cezalardan biridir. Karayolları Trafik Kanunu tarafından belirlenmiş olan ve trafik kazalarına karışanlar ile ilgili kurallar başlığına göre 81/1-e maddesinden ceza alanlara cezai işlem uygulanır.

81/1-e trafik cezası maddesi ihlalin konusu kısaca kazaya sebep olan kişilerin karşı tarafın orada olmaması halinde durumu zabıtaya ya da diğer şahsa bildirmemesi yasaktır. 81/1-e trafik cezası maddesi ihlalin konusu, trafik kazasına karışan kişinin/kişilerin sürücüsü, mal sahibi ya da ilgili kişilerin bulunmadığı sırada araca, eşyaya ya da yüklere zarar vermesi ve bu zararı bildirecekleri kişileri bulmaması, bulamadıkları takdirde de kaza ve zarar durumunu tespit ederek zarar gören şeyin üzerine yazılı bilgi bırakarak ilgili kolluğa en kısa zamanda haber ve bilgi vermemesidir.

81/1-e trafik cezası kimlere uygulanır?

81/1-e trafik cezası kazaya sebebiyet vermiş ve bunu karşı taraf ya da zabıtaya bildirmemiş ise o kişiye 81/1-e trafik cezası uygulanır. Karşı tarafın aracının veya herhangi bir malının üstüne yazılı olarak bilgi bırakmak ve ilgili kolluğa haber vermek bu cezanın yazılmasına engel olur. Fakat bu yöntemlerden hiçbiriyle bir bilgi bırakılmaz ise madde ihlali gereği para cezası olarak cezai işlem uygulanır.

81/1-e trafik cezası tutarı nedir?

81/1-e trafik cezası tutarı erken ödeme imkânları sayesinde indirimli bir şekilde ödenebilir. Cezalar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenirse yüzde 25 oranında bir indirim uygulanır. 81/1-e trafik cezası tutarı için 2023 yılında belirlenmiş olan bedel 951 TL'dir. 81/1-e trafik cezası tutarı indirimli olarak 713,25 TL olarak ödenebilir. Ayrıca bu kuralı ihlal eden sürücülerin ehliyetine 15 ceza puanı uygulanır.