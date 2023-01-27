82/1-a trafik cezası nedir, ceza tutarı ne kadar? 82/1-a trafik cezası maddesi ihlal konusu nedir, kimlere uygulanır?

Trafik akışı itibariyle hayatın içerisinde olan ve kazalara da çok sık rastlanılan bir durumdur. Bu kazalara en aza indirgemek adına bazı kurallar koyulur. Bu kurallara da uyulmadığı takdirde cezai işlemler vardır. Caydırıcı olması bakımından oldukça önemli bir yere sahip olan trafik cezalarından biri de 82/1-a trafik cezası maddesidir. İdari para cezası olarak uygulanan cezalar arasında 82/1-a maddesi de yer alır.

82/1-a trafik cezası nedir?

82/1-a trafik cezası Karayolları Trafik Kanunu 82. maddesinde yer alan "Trafik kazalarında yükümlülük" başlığına istinaden konulan bir cezadır. Kazaya karışmış olan araç sürücülerinin ya da kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemi almamaları ve zabıtaya ya da sağlık kuruluşuna haber vermemeleri durumu yasaktır. Bu kurala aykırı bir şekilde davrananlara para cezası olarak cezai işlem uygulanır. 82/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu kazaya karışmış olan araç sürücülerinin ya da kaza alanından geçen sürücülerin kaza için ilk yardım önlemlerini almaması ve sağlık kuruluşlarına haber vermemesi ya da talep hâlinde yaralıların taşınmasında yardımcı olmaması suçtur.

82/1-a trafik cezası kimlere uygulanır?

Trafik kurallarını ihlal edenlere uygulanan cezalardan biri de 82/1-a trafik cezası maddesidir. 82/1-a trafik cezası maddesi ihlalin konusu herhangi bir trafik kazası sonrasında ilk yardım önlemlerinin alınmaması, sağlık kuruluşuna haber vermemenin ve istenmesi hâlinde yardım etmemenin yasak olduğunu bildiren bir maddedir. Bu kuralı ihlal edenlere madde gereği idari olarak para cezası işlemi uygulanır. Kazaya karışan araç sürücüleri ya da olay yerinden geçen araç sürücüleri bu durumu sağlık kuruluşuna haber vermemiş ise 82/1-a trafik cezası uygulanır. İdari para cezasının yanı sıra sürücü belgesine ceza puan olarak 20 puan yansıtılan ceza puan da vardır.

82/1-a trafik cezası tutarı nedir?

2023 yılı için belirlenen 82/1-a trafik cezası tutarı 951 TL'dir. 82/1-a trafik cezası tutarı da diğer cezalarda olduğu günü tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde ödenirse %25 indirim uygulanır. 82/1-a trafik cezası tutarı %25 indirimli olarak 713,25 TL olarak ödenebilir.