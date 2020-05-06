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85 yaşında Vogue dergisine kapak oldu! 'Asla emekli olmayacağım'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

İngiliz oyuncu Dame Judi Dench, British Vogue dergisinin 104 yıllık yayın tarihinde en yaşlı kapak yıldızı oldu. Dench, verdiği röportajda emeklilik sorusuna şu şekilde cevap veriyor: 'Bu kelimeyi kullanmayın, asla emekli olmayacağım.'

85 yaşında Vogue dergisine kapak oldu! 'Asla emekli olmayacağım'

104 yıldır yayın yapan British Vogue dergisi, haziran sayısı için 85 yaşındaki oyuncu Judi Dench seçti.

Yaklaşık 60 yıldır oyunculuk yapan Oscar ödüllü Dench, derginin kapağında yer alan en yaşlı kadın olarak tarihe geçti.

Dergiyle konuşan Oscar ödüllü oyuncu, yaklaşık 60 yıllık bir kariyeri olduğunu, emeklilik sorularına kapalı olduğunu ifade etti. Deneyimli yıldız, 'Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. O kelimeyi kullanma Giles. Bu evde değil. Burada değil. Onu ağzına alma' şeklinde konuştu.

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Şu an kendisini karantinaya alan Dench’in fotoğrafları, yeni tip koronaviris (Kovid-19) salgınından önce çekilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Dame Judi Dench, British Vogue,

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