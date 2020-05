85 yaşında Vogue dergisine kapak oldu! 'Asla emekli olmayacağım'

104 yıldır yayın yapan British Vogue dergisi, haziran sayısı için 85 yaşındaki oyuncu Judi Dench seçti.

Yaklaşık 60 yıldır oyunculuk yapan Oscar ödüllü Dench, derginin kapağında yer alan en yaşlı kadın olarak tarihe geçti.

For the June 2020 issue of British Vogue, Dame Judi Dench, at 85, makes history as the oldest person ever to star on the cover of Vogue. Photographed prior to the coronavirus pandemic by Nick Knight and wearing @dolcegabbana. Read the full interview now: https://t.co/6kIIBZPR7G pic.twitter.com/3XcyLXEOzx