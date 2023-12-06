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86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen yeniden aday adayı oldu! Kazanırsa 6. dönemine girecek

06.12.2023 09:05 | Son Güncelleme:
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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi CHP Eskişehir’de hareketli saatler yaşandı. Partide aday adaylığı başvuru süresi dolarken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yeniden aday olmak için başvuruda bulundu. CHP eski milletvekili Gaye Usluer de aday adaylığını açıkladı.

86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen yeniden aday adayı oldu! Kazanırsa 6. dönemine girecek

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, bir dönem daha belediye başkanlığı için belediye başkan aday adaylığı başvurularını yaptı.

KAZANIRSA 6. DÖNEMİNE GİRECEK

Sözcü'de yer alan habere göre; 18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP'den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olan ve oyların yüzde 44'ünü alan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde ise oyların yüzde 45’ini alarak başkanlığa seçilmişti.

2009 yerel seçimlerinde yüzde 50'nin üzerinde bir oy alan Başkan Büyükerşen, 2011 yılında DSP'den istifa ederek CHP'ye katılmıştı. 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de CHP’den Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Başkan Büyükerşen, bir dönem daha Eskişehir'i yönetebilmek için başkanlığa aday adayı oldu.

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ekrar aday gösterilip kazanması durumunda 6. dönem belediye başkanlığı yapacak olan Başkan Büyükerşen, CHP İl Başkanlığına resmi başvuruda bulundu. Şehir dışında olan Yılmaz Büyükerşen, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için vekalet verdiği Özel Kalem Müdürü Burhan Değirmencioğlu aracılığıyla başvurusunu gerçekleştirdi.

TEPEBAŞI VE ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLARI DA ADAY ADAYLIĞI BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da başkanlık için aday adaylığı başvurularını tamamladı. Adaylık başvurusunu CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar'a teslim eden Başkan Kurt, "Bundan sonraki değerlendirme Parti Genel Merkezimizin, Parti Meclisimiz ve örgütümüzündür” dedi. Örgütün doğru değerlendirme yapacağına inandığını belirten Başkan Kurt açıklamasına şu sözlerle devam etti:

“Eskişehir’de, sosyal demokrat ve halkçı bir belediyeciliği uygulamaya çalışan birisi olarak bundan sonraki dönemde de aynı azim ve aynı şevkle görevimi devam ettirmek istiyorum. Eskişehirlilerin bize teveccühüne inanıyorum. Parti örgütümüzün arkamızda duracağına inanıyorum. Genel Merkezimizde yaşanan değişim rüzgarının da Eskişehir’de ciddi anlamda etkili olacağını biliyorum.”

ESKİ MİLLETVEKİLİ USLUER DE BAŞKANLIK İÇİN BAŞVURUDA BULUNDU

CHP'den 25 ve 26. Dönem Eskişehir milletvekilliği yapan ve partisinden istifa ettikten sonra kısa bir dönem Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra tekrardan CHP saflarına katılan Prof. Dr. Gaye Usluer de Tepebaşı Belediyesi başkan aday adaylığını açıklayarak, resmi başvuruda bulundu.

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