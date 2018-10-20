87 yaşındaki Bahriye nine, fuarın ilgi odağı oldu

Aytekin KALENDER RİZE-DHA Rize'de ilk kez düzenlenen ve Karadeniz'in en büyük kitap fuarı olan Rize Kitap Günlerine büyük ilgi var. Rize Valiliği'nin himayesinde düzenlenen ve 16 Ekim'de kapılarını açan fuara genci yaşlısı, kadını erkeğe binlerce kitapsever adeta akın ederken, bu tablo fuar yetkililerinin de yüzünü güldürdü. Yetkililer, fuara 150 bin civarında öğrencinin yanı sıra Rize ve çevre illerden de 100 binin üzerinde olmak üzere en az 250-300 bin kitapseverin katılımını beklediklerini söylediler. 26 Ekim tarihine kadar, Rize Valiliği önünde kurulan etkinlik çadırında sürecek fuarda, 60'a yakın yazar ve şair kitapseverler ile buluşacak. Rize Valisi Erdoğan Bektaş, kitap fuarıyla ilgili Rize'de ilk kez bir kitap fuarı düzenlemenin mutluluğunu yaşıyorum. İşin bir kitap bir de fuar yönü var. Kitap olmadan, okuma olmadan, bilgi olmadan, bilimsel çalışma olmadan hiçbir şeyde başarılı olunamayacağını artık herkes biliyor. Ne kadar bizi oyalayacak, vaktimizi harcayacak bir sürü etkinlikler, özellikle de sosyal medya var olmasına rağmen kitabın yerini hiçbir zaman tutmadı. O kitabın kokusunu, sayfaları çevirirken oluşan duyguyu hiçbir cihaz ve aletle karşılamak mümkün değildir. Okumak her zaman bir çaredir. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. Öte yandan, okuma yazmayı yeni öğrendiğini söyleyen 87 yaşındaki Bahriye Çelen, kitap günleri fuarının ilgi odağı oldu. Çelen kitap okumayı çok sevdiğinden fuara geldiğini ve fuardan kendisi için kitap alacağını dile getirerek 'Kitap okumayı yeni öğrendim. Allah Cumhurbaşkanımız'dan ve Emine Hanım'dan razı olsun. Bizlere destek vererek okuma yazma öğrenmemize vesile odular. Şimdi kendime kitap alacağım ifadelerini kullandı. Rize Kitap Günleri'nde okuyucuları ile buluşan Eğitimci-Yazar Vehbi Vakkasoğlu ise, Rizelilerin kitaplara olan ilgisi beni gerçekten şaşırttı. Özellikle gençler ve hanımefendilerin büyük ilgisi var dedi. Evlilik üzerine yazdığı kitaplara değinen Vakkasoğlu, mutlu bir evlilik için çiftlerin neler yapmaları gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

