9, 10, 11 ve 12. sınıflara ne zaman sınav yapılacak? Lise sınav tarihleri belli oldu

1 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs vakaları sebebi ile liselerde yapılacak olan yüz yüze sınavların tarihinde düzenlemeye gidilmişti. Ziya Selçuk, sınavlar ve sınav tarihleri hakkında açıklama yaptı.

9, 10, 11 VE 12. SINIFLARA NE ZAMAN SINAV YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) illere yüz yüze sınav uygulaması hakkında yazı gönderdi. Korona virüs tedbirlerinde uygulanan esnetmenin ardından, vaka sayılarının yayılım hızını önlemek amacı yeniden düzenleme getirildi.

Buna göre yüz yüze sınav tarihlerinde uygulanacak olan yeni düzenlemeler şöyle;

Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan birinci sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.

Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.