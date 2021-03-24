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9, 10, 11 ve 12. sınıflara ne zaman sınav yapılacak? Lise sınav tarihleri belli oldu

24.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze sınav uygulamaları hakkında 81 ile genelge gönderildi. Gönderilen genelgede sınavların tarihi ve nasıl yapılacağına dair bilgiler yer aldı. Koronavirüs sebepli vaka sayılarının yayılımını önlemek için sınavların tarihlerinde yeni düzenlemeler yapıldı. Peki 9, 10, 11 ve 12. sınıflara ne zaman sınav yapılacak? Lise sınavlarının tarihi belli oldu!

9, 10, 11 ve 12. sınıflara ne zaman sınav yapılacak? Lise sınav tarihleri belli oldu

1 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs vakaları sebebi ile liselerde yapılacak olan yüz yüze sınavların tarihinde düzenlemeye gidilmişti. Ziya Selçuk, sınavlar ve sınav tarihleri hakkında açıklama yaptı.

9, 10, 11 VE 12. SINIFLARA NE ZAMAN SINAV YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) illere yüz yüze sınav uygulaması hakkında yazı gönderdi. Korona virüs tedbirlerinde uygulanan esnetmenin ardından, vaka sayılarının yayılım hızını önlemek amacı yeniden düzenleme getirildi.
Buna göre yüz yüze sınav tarihlerinde uygulanacak olan yeni düzenlemeler şöyle;

  • Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan birinci sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.

  • Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

9, 10, 11 ve 12. sınıflara ne zaman sınav yapılacak? Lise sınav tarihleri belli oldu

  • Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.

  • Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

  • Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

  • Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Kabine Toplantısı
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