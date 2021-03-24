9, 10, 11 ve 12. sınıflara ne zaman sınav yapılacak? Lise sınav tarihleri belli oldu

1 Mart 2021 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı sonrasında koronavirüs vakaları sebebi ile liselerde yapılacak olan yüz yüze sınavların tarihinde düzenlemeye gidilmişti. Ziya Selçuk, sınavlar ve sınav tarihleri hakkında açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) illere yüz yüze sınav uygulaması hakkında yazı gönderdi. Korona virüs tedbirlerinde uygulanan esnetmenin ardından, vaka sayılarının yayılım hızını önlemek amacı yeniden düzenleme getirildi.
Buna göre yüz yüze sınav tarihlerinde uygulanacak olan yeni düzenlemeler şöyle;
Lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan birinci sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.
Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak.
Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.
Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.
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