9-15 Aralık haftalık burç yorumları

KOÇ 9-15 Aralık haftasına başladığınızda paranız, ekonomik koşullarınız sizler için önem arz edecektir. 9 Aralık Pazartesi Merkür Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu akademik hayatınızı ilgilendiren bir durum olabilir. DEVAMI BOĞA 9-15 Aralık haftasına başladığınızda enerjiniz yükselişte olacak. Şansınız açık olduğundan geri planda kalmak yerine sonuçlanmasını istediğiniz konularda harekete geçmelisiniz. Merkür, 9 Aralık Pazartesi Yay burcuna geçiş yapıyor. 29 Aralık’a kadar maddi bir beklentiniz varsa haber ulaşabilir. DEVAMI İKİZLER 9-15 Aralık haftasına başladığınızda aklınız geçmişten bir türlü kurtulamıyor olabilir. Zihninizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Merkür, Yay burcuna 9 Aralık Pazartesi günü giriş yapıyor. 29 Aralık’a kadar partnerinizle ilgili haberler alabilirsiniz. DEVAMI YENGEÇ 9-15 Aralık haftasına başladığınızda şansınız açık olacaktır. Girdiğiniz ortamlarda kendinizden söz ettirebilirsiniz. Merkür, 9 Aralık Pazartesi günü Yay burcuna geçiş yapıyor. 29 Aralık’a kadar yeni iş teklifleri kapınızı çalabilir. Bulunduğunuz iş yerinde terfi alabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN 9-15 Aralık haftasına başladığınızda kariyer hayatınız sizlerin önceliği olabilir. Tüm enerjinizi iş hayatınızda harcamanız gerekebilir. 9 Aralık Pazartesi günü Merkür Yay burcuna geçiş yapıyor. 29 Aralık’a kadar sevdiğiniz kişiden haber alabilirsiniz. DEVAMI BAŞAK 9-15 Aralık haftasına başladığınızda pozitif bir enerjiniz olacak. Seyahatlere çıkmayı düşünebilirsiniz. Yüksek öğrenimle olan konularınıza odaklanabilirsiniz. Uğraş verdiğiniz projeler olumlu sonuçlanabilir. Merkür, 9 Aralık Pazartesi Yay burcuna geçiş yapıyor. DEVAMI TERAZİ 9-15 Aralık haftasına başladığınızda finansal konularınız gündeme oturabilir. Borçlarınız, ödemeleriniz için vakit harcayabilirsiniz. Merkür, 9 Aralık Pazartesi Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar yeni bir eğitime kayıt olabilirsiniz. DEVAMI AKREP 9-15 Aralık haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınızda güzel anlardan geçebilirsiniz. Sevgiliniz, eşiniz size sürprizler yapabilir. Merkür 9 Aralık Pazartesi’nden itibaren Yay burcuna geçiş yapıyor. 29 Aralık’a kadar finansal durumunuzla ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. DEVAMI