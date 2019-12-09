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9-15 Aralık haftalık burç yorumları

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çarşamba Venüs-Satürn ile parayla, aşkla ilgili ciddi adımlar atılabilir. 12 Aralık İkizler dolunayı sert olacak. Dünyada seslerin yükseleceği, hastalıkların yayılmaya başlayacağı günler geliyor. Pazar, Jüpiter-Uranüs açısıyla sürprizlere hazır olalım. Önümüzdeki birkaç gün şansımıza inanamayacağız.

9-15 Aralık haftalık burç yorumları

KOÇ

koc

9-15 Aralık haftasına başladığınızda paranız, ekonomik koşullarınız sizler için önem arz edecektir. 9 Aralık Pazartesi Merkür Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Bu akademik hayatınızı ilgilendiren bir durum olabilir. DEVAMI

BOĞA

boga

9-15 Aralık haftasına başladığınızda enerjiniz yükselişte olacak. Şansınız açık olduğundan geri planda kalmak yerine sonuçlanmasını istediğiniz konularda harekete geçmelisiniz. Merkür, 9 Aralık Pazartesi Yay burcuna geçiş yapıyor. 29 Aralık’a kadar maddi bir beklentiniz varsa haber ulaşabilir. DEVAMI

İKİZLER

ikizler

9-15 Aralık haftasına başladığınızda aklınız geçmişten bir türlü kurtulamıyor olabilir. Zihninizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Merkür, Yay burcuna 9 Aralık Pazartesi günü giriş yapıyor. 29 Aralık’a kadar partnerinizle ilgili haberler alabilirsiniz. DEVAMI

YENGEÇ

yengec

9-15 Aralık haftasına başladığınızda şansınız açık olacaktır. Girdiğiniz ortamlarda kendinizden söz ettirebilirsiniz. Merkür, 9 Aralık Pazartesi günü Yay burcuna geçiş yapıyor. 29 Aralık’a kadar yeni iş teklifleri kapınızı çalabilir. Bulunduğunuz iş yerinde terfi alabilirsiniz. DEVAMI

ASLAN

aslan

9-15 Aralık haftasına başladığınızda kariyer hayatınız sizlerin önceliği olabilir. Tüm enerjinizi iş hayatınızda harcamanız gerekebilir. 9 Aralık Pazartesi günü Merkür Yay burcuna geçiş yapıyor. 29 Aralık’a kadar sevdiğiniz kişiden haber alabilirsiniz. DEVAMI

BAŞAK

basak

9-15 Aralık haftasına başladığınızda pozitif bir enerjiniz olacak. Seyahatlere çıkmayı düşünebilirsiniz. Yüksek öğrenimle olan konularınıza odaklanabilirsiniz. Uğraş verdiğiniz projeler olumlu sonuçlanabilir. Merkür, 9 Aralık Pazartesi Yay burcuna geçiş yapıyor. DEVAMI

TERAZİ

terazi

9-15 Aralık haftasına başladığınızda finansal konularınız gündeme oturabilir. Borçlarınız, ödemeleriniz için vakit harcayabilirsiniz. Merkür, 9 Aralık Pazartesi Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar yeni bir eğitime kayıt olabilirsiniz. DEVAMI

AKREP

akrep

9-15 Aralık haftasına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınızda güzel anlardan geçebilirsiniz. Sevgiliniz, eşiniz size sürprizler yapabilir. Merkür 9 Aralık Pazartesi’nden itibaren Yay burcuna geçiş yapıyor. 29 Aralık’a kadar finansal durumunuzla ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. DEVAMI

YAY

yaya

9-15 Aralık haftasına başladığınızda çalışma hayatınızla ilgili enerjinizi harcayabilirsiniz. Kendinizi yoğunluğa kaptırıp sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Merkür 9 Aralık Pazartesi Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar kendinizi geliştirmeye yönelik çalışmalara ilgi duyabilirsiniz. DEVAMI

OĞLAK

oglak

9-15 Aralık haftasına başladığınızda çocuklarınız, aşk yaşamınız gündemde olabilir. Sevdiğinizin sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Merkür 9 Aralık Pazartesi Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar geçmişinizde bıraktığınız insanlardan haberler alabilirsiniz. DEVAMI

KOVA

kova

9-15 Aralık haftasına başladığınızda ailenizle ilgili konulara yoğunlaşabilirsiniz. Uzun zamandır evinizde yapmak istedikleriniz için harekete geçebilirsiniz. 9 Aralık Pazartesi günü Merkür Yay burcuna giriş yapıyor. 29 Aralık’a kadar arkadaşlarınızdan haberler alabilirsiniz. DEVAMI

BALIK

balik

9-15 Aralık haftasına başladığınızda eğitimle ilgili yoğun bir süreçten geçebilirsiniz. Kardeşleriniz, akrabalarınız gündeminize düşebilir. Merkür 9 Aralık Pazartesi Yay burcuna geçiş yapıyor. 29 Aralık’a kadar kariyerinizi ve geleceğinizi ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. DEVAMI

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