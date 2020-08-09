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9 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 20:53 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybetti, bin 182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. İşte 9 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosunda son durum...

9 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

9 Ağustos 2020 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1182 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 240 bin 804, can kaybı 5 bin 844 oldu.

Son 24 saatte 1103 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 223 bin 759 oldu.

BAKAN KOCA: 25 İLİMİZDE SON 2 GÜNDÜR ENTÜBE HASTAMIZ YOK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok."
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