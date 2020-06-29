Hamilelikte 9. Hafta : 9 Haftalık Gebelik Gelişimi

Anneciğim 9 haftalık gebelik kaç aylık olur diye merak ediyorsun değil mi? Sen şu an ilk trimester’in son dönemindesin yani hamileliğinin 3. ayına yaklaşıyorsun. Senin için en zor ve sıkıntılı geçecek haftalardan biri bu hafta. Ama merak etme öyle hızlı geçecek ki bu günler, hatırlamayacaksın bile bir bakmışsın ben kucağındayım. Ancak bu hafta biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Ben hızla büyümeye devam ediyorum ama hala çok ufağım. Gebelikte Bebeğinizin 9. Hafta Gelişimi Ben bu hafta nar tanesi boyutundan zeytin tanesi boyutuna terfi ettim. Git gide büyüyorum görünümümde artık bir bebeği andırmaya başlıyor. Kafam vücuduma göre oldukça büyük. 9 haftalık bebek anne karnında nerededir diye sorarsan, kafam tüm vücudumu taşımak zorunda olduğundan öne doğru eğik ve vücudum C şeklini almış vaziyette karnında uslu uslu uyuyorum. Ellerim ve parmaklarım oluşmaya başladı. Kollarım ve bacaklarım artık birer tomurcuk değiller onlar da uzamaya devam ediyor. Önceki haftalara göre dirseklerim daha belirgin. Safra kesem ve pankreasım oluştu bağırsaklarım da uzamaya devam ediyor.

İç üreme organlarım oluşmaya başladı ama dış üreme organları daha henüz oluşmadı sanırım daha oluşmasına zaman var. Bir an önce oluşsa da cinsiyetimi öğrenebilsek değil mi anneciğim? Sinirlerim ve kaslarım bir çalışma düzeni içerisinde gelişmeye devam ediyor. Artık uzayan kollarımı kavuşturabiliyorum! Bu hafta neredeyse tüm organlarım işlevlerini yerine getiriyor. Pankreasım insülin üretiyor ve karaciğerim safra salgılıyor. Kalp atışlarımsa inanılmaz hızlı atıyor dakikada tam 160-170 defa, senin için! Gözlerim oluştu ama şu an başımın iki yanında duruyorlar, başım büyüdükçe onlar da yerlerini almaya başlayacak. Burnumun ucu oluştu ve kulaklarım şekillenmeye devam ediyor. Beynim hızla gelişmeye devam ediyor ve dakikada 250.000 nöron üretiyor. Hamileliğin 9. Haftasında Bebeğinizin Büyüklüğü Anneciğim bu hafta tüm organlarım tam anlamıyla yerli yerinde olduğu için hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyorum. 9 haftalık gebelikte bebeğin boyu 2-3 cm civarında oluyormuş, kilom ise 10-15 gram kadar. Kendimi çok büyümüş hissediyorum ama aslında önümde daha çok yol var biliyorum, yine de artık ben embriyo değil fetüsüm!

9 Haftalık Gebelik Görüntüsü Anneciğim artık yavaş yavaş hareket etmeye başladım karnında. Kollarımı ve bacaklarımı hareket ettirebiliyorum sen daha bunu hissedemezsin ama ben senin için bir sürü hareket keşfediyorum karnında. Biraz daha geliştirdikten sonra sana göstereceğim. 9 haftalık bebek cinsiyeti daha belli olmuyormuş bu hafta doktor öyle söyledi. İkimiz de çok heyecanlıyız biliyorum ama sabretmeliyiz. Ancak bu hafta cinsiyetim belli olmasa da, benim hareketlerimi göremeyecek olsan da kap atışlarımı duyabilirsin. Kalp atışlarımı ilk kez duyacak olman seni heyecanlandırıyor mu? Cevabını gayet iyi biliyorum çünkü tüm gece hiç gözünü kırpmadın. Beni böyle sevmen ne kadar güzel anneciğim. Ayrıca kalp atışımı duyduktan sonra düşük tehlikesinden hiç korkma, çünkü bu oran %3’e düşüyormuş. Bir iki hafta sonra daha da azalacak ve hiç korkman gerekmeyecek! Doktor ultrason muayeneni muhtemelen transvajinal olarak yapacaktır. Çünkü rahmin henüz pelvik kemiğinin arkasında duruyor. Bu yüzden rahmini görebilmesi için vajinanın içerisine bir alet yerleştirmesi gerekiyor. Korkma bu işlem acı vermez.

Ultrason Terimlerine Ne Kadar Hakimsiniz?: Tüm Ultrason Terimleri ve Anlamları Gebeliğin 9. Haftasında Yaşayacağınız Değişimler İlk 3 aylık dönemde o kadar zorluk yaşadın ki hepsine ben de şahit oldum anneciğim. Hormon değişimlerinin doruk noktasına ulaştığı bir dönemin sonuna nihayet geliyorsun. Bunun için sevinmelisin çünkü birlikte zoru başardık. Önümüzdeki haftalarda rahat edeceğin bir döneme gireceksin. Hormonların üzerinde yarattığı tüm etkilerden kurtulacaksın. Bu hafta karnın da büyümeye başladı. Karnın tam anlamıyla belli olmasa da, rahminin boyutu artık bir portakal kadar. Uterusun benim büyümeye başlamamla birlikte buna uyum sağlayarak genişliyor. 12. haftadan sonra karnın belli olmaya başlayacak çünkü rahmin pelvis kemiklerinin üzerine çıkmaya başlıyor. Kilo alımına bu haftadan itibaren dikkat etmen gerekiyor. Tüm hamileliğin boyunca planlı bir şekilde kilo almalısın. Bu hafta kan hacminde artış olmaya başladı. Hamile olmadığın döneme oranla %50 daha fazla bir artış var. Kan hacmi, büyüyen rahminin ihtiyaçlarını karşılamak için artmaya başlar.

Kan hacminin artışı ikimizin sağlığı açısından çok önemli, çünkü bizi zararlı etkilerden koruyor. Kan artışının diğer avantajı da doğum esnasında kan kaybettiğin için seni korumasıdır. 9. Hafta Hamilelik Belirtileri Bu haftanın sonunda, hormonlar yüzünden çektiğin sıkıntıların sonuna geliyorsun anneciğim. Bu son haftalar beni kaybetmen açısından riskli olan haftalardı. Bu kötü durumun gerçekleşmemesi için çaba sarf ettin tabii seninle birlikte ben de çabaladım. Ama bu korkulu zamanları atlatıyoruz nihayet. Hamilelikte 9. hafta şikayetlerine gelecek olursak en çok mide bulantısı yaşıyorsun maalesef, bunu biliyorum. Bu semptomlara kasık ağrısı ve sık idrara çıkmada da ekleniyor. Sık idrara çıkmanın sebebi rahminin büyümesi ve mesanene baskı yapmasıdır. Bu yüzden bu hafta sık sık kendini tuvalette buluyorsun. Hamilelikte 9. hafta kasık ağrısı yaşamanın sebebi de yine aynı. Rahminin uterusa baskı yapması sonucu kasık ağrın oluyor. Rahmin bana yer açabilmek için genişliyor çünkü. Bu tarz ağrılar normaldir ancak eğer bu kasılmalar çok şiddetliyse, saatlerce sürüyorsa ve ağrıyla birlikte kanama da görülürse bu ciddi bir durumun habercisi olabilirmiş. Eğer sen de böyle bir şey yaşıyorsan bunu doktorumuza mutlaka söylemelisin.

Gebelikte Kasık ve Karın Ağrıları Normal midir? Neyi İşaret Eder?: Gebelikte Karın ve Kasık Ağrıları Ruh halinde bazı gelgitler yaşaman normal. Bazı olaylara aşırı tepki verip aniden sinirlenebilirsin ya da hiç olmayacak bir şeye gülebilirsin ya da ağlayabilirsin. Neden böyle bir ruh haline büründüğünü ve kendini tanıyamadığını sorgulama anneciğim, bu durumun tek suçlusu hormonların çünkü! Bununla birlikte kendini yorgun ve halsiz hissedebilirsin. Dönem dönem kafanı nereye koysan uyuyabilecek durumdayken bir süre sonra hiç uyuyamaz hale gelebilirsin. İnişli çıkışlı bir hafta seni bekliyor. Stresli olmaman da çok önemli bu dönemde, rahat ve sakin kalmaya çalışmalısın. Kimsenin seni üzmesine de izin verme. Sen güçlü ol ki bir an önce geçsin bugünler ve birbirimize kavuşalım! Bu hafta mukus üretimi bir hayli fazlalaşır, bu yüzden burnunda sürekli bir tıkanıklık olur. Kimi zaman da burun kanamaları yaşayabilirsin. Endişelenme bu durumun normal olduğunu söyledi doktor. Eğer kış aylarındaysak bulunduğumuz odanın havasının nemlendirilmesine önem vermeliymişiz, kuru hava da burun tıkanıklığına sebep olurmuş.

Baş ağrısı da fazla görülen semptomlardanmış. Bu hafta birkaç kez bu durumdan şikayet etmiştin. Baş ağrısının sebebi stres, uykusuzluk, açlık, vücudun yeterince su almaması ve su kaybetmesi ya da kafeini bırakmış olmandan dolayı olabilir. Bu sorunları aşmak için az az sık sık yemelisin, bol su içmelisin ve en önemlisi uyumalısın. Dinlenmek senin için çok önemli çünkü hiçbir şey yapmasan bile enerjini ikimiz için kullanıyorsun. Bununla birlikte baş ağrını gidermek için sıcak veya soğuk kompres uygulayabilirsin işe yarar. Hamilelik döneminde ilaç kullanman yasak. Bu yüzden yaşadığın sağlık sorunlarını alternatif tedavi yöntemleriyle halledebilirsin. Asetaminofen etken maddesine sahip ilaçların yani parasetamol grubu ilaçların hamilelikte kullanımına izin verilmiştir, ancak ibuprofen yani non steroidal antienflamatuar grubu ilaçlar hamileler için uygun değildir. O yüzden hamilelik döneminde hasta olmamak için gayret etmen en doğrusu. Bağışıklık sistemin zayıfladığı için hastalıkları daha çabuk kapabilirsin. Bu yüzden vitamin takviyesi alman gerek.

Gebeliğin 9. Haftasında Beslenme Bu hafta ve gebeliğin boyunca mevsiminde sebze ve meyve tüketmen çok önemli. Doktorun senin vücut endeksine uygun şekilde hazırladığı beslenme programına uymalısın. Abur cubur yemek yok, çikolata ve asitli yiyecekler de yasak. Tatlıyı ne çok sevdiğini biliyorum bir de yanında kahve olunca değmesinler keyfine! Ama bu keyf maalesef ki bir müddet bozulacak. Çünkü yediğin şeyler çoğunlukla besin değeri olmayan zararlı besinler. Senin bu dönem fazlasıyla harcadığın enerjiyi ve minerali mutlaka vücuduna geri kazandırman lazım. Hamilelikte doğru beslenmek bu yüzden bu kadar önemli. Sen artık iki kişisin, ben de varım ve artık hayatındayım. İkimizin sağlığını düşünerek bu beslenme programına sonuna kadar uymalısın oldu mu anneciğim? Söz ben doğduktan sonra istediğin kadar yiyebilirsin. Folik asit beyin gelişimi açısından çok önemlidir. Folik asit alımına zaten hamile kalmaya karar verdiğinde başlamıştın değil mi? Folik asit almayı ihmal etmeden bu şekilde devam etmelisin. Aynı zamanda omega da bir o kadar faydalıdır bol bol balık ye!

Gebelikte Folik Asit Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler İçin: Gebelikte Folik Asit Kullanımı Bu sıralar kabızlık problemi yaşamaya başladın, bu sorunu da bol su içerek ve lif açısından zengin gıdalar tüketerek çözebilirsin. Bu dönemde K vitamini, C vitamini ve kalsiyum içeren sağlıklı besinlerden mutlaka yemelisin. C vitamini fetal doku gelişimi ve demir emilimi açısından çok önemlidir, çünkü C vitamini hamilelik zehirlenmesinin önüne geçer ve amniyotik kesenin oluşmasına katkı sağlar. C vitamini eksikliği erken doğuma sebep olabilir bu yüzden bu kadar önemli bir vitamindir. C vitamini açısından zengin yiyeceklere birkaç örnek vereyim; Mesela bir orta boy kivide 74 mg C vitamini, bir kase çilekte 94 mg C vitamini, bir kase brokolide ise 58 mg C vitamini vardır. Daha pek çok yiyecek bulunur C vitamini açısından zengin olan ve farklı mevsimlerde tüketebileceğin, ancak ne kadarlık bir tüketimle gereken C vitaminini sağlayabileceğini göstermek için bu örnekleri verdim anneciğim. Bunları nereden mi biliyorum, ben de araştırma yapıyorum tabii ki boş durduğumu mu sanıyorsun?

Gebelik Zehirlenmesi İle İlgili Daha Fazla Bilgi İçin: Gebelik Zehirlenmesi Rehberi Bu hafta egzersiz yapmak da, kilo kontrolünü sağlamak ve sağlıklı bir doğum için oldukça önemlidir. Hem yürüyebilir ya da yüzebilir hem de hamile yogası veya hamile pilatesi yapabilirsin. Bunların hepsi senin için fayda sağlar. Hem ruhsal hem fiziksel olarak rahatlarsın ve kendine güvenin artar. Sağlıklı ve az ağrılı bir doğum gerçekleştirmek istiyorsan mutlaka egzersiz yapmalısın. Bir de pelvik taban kaslarını geliştirebildiğin kegel egzersizleri var. Hem doğum sırasında hem de doğum sonrasında kasılmalarını ve ağrını azaltarak, kontrol altına almanı sağlar. Bu sporu yapmak o kadar basit ki. Nerede, hangi pozisyonda olduğun hiç farketmez istersen otur istersen de uzan, pelvik kaslarını güçlendirmek için idrarını yaparken bir anda tutuyormuşsun gibi yapıp bırakacaksın yani bu sayede pelvik kaslarını kasıp gevşetmiş oluyorsun. Ben senin karnında hiç durmadan egzersiz yapıyorum sen de bana katıl birlikte yapalım!

Gebelik Boyunca Beslenme Konusunda Tüm Dikkat Etmeniz Gerekenler: Gebelikte Beslenme Rehberi Gebeliğin 9. Haftasında Dikkat Etmeniz Gerekenler Artık iki kişi olduğun için ve karnında beni taşıdığın için gündelik hayatında yaptığın bazı aktivitelere bir süre kısıtlama getirmen gerekiyor. Özellikle bu ilk 3 aylık dönem benim senin karnında kalabilmem için çok önemli, ikimiz de bir problem yaşamadan bu zamana kadar gelebildik. Bundan sonra da çok dikkatli oluruz ve sonunda birbirimize sarılırız değil mi? Bu hafta sauna, kaplıca ve sıcak küvet gibi sıcak suyun uzun süre cildine temas ettiği aktivitelerden uzak durmaya çalış, benim sağlığım açısından tehlikeli olabilir. Mikrodalga fırınlar da benim gelişimim için risk teşkil eden şeylerden biri. Mikrodalganın verdiği etkilere karşı duyarlıyım. Bu yüzden hem mikro dalganın olduğu yerlerde bulunmamaya çalış hem de mikro dalgada ısıtılmış yiyecekler tüketme. Ağır şeyler kaldırmak ve kendini yormak yasak bir süre daha, hatta hamileliğin boyunca yasak. Bana baktığın gibi kendine de biraz bakmalısın anlaştık mı?