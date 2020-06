Hamilelikte 9. Hafta : 9 Haftalık Gebelik Gelişimi

Gebelikte Folik Asit Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler İçin: Gebelikte Folik Asit Kullanımı

Bu sıralar kabızlık problemi yaşamaya başladın, bu sorunu da bol su içerek ve lif açısından zengin gıdalar tüketerek çözebilirsin.

Bu dönemde K vitamini, C vitamini ve kalsiyum içeren sağlıklı besinlerden mutlaka yemelisin. C vitamini fetal doku gelişimi ve demir emilimi açısından çok önemlidir, çünkü C vitamini hamilelik zehirlenmesinin önüne geçer ve amniyotik kesenin oluşmasına katkı sağlar. C vitamini eksikliği erken doğuma sebep olabilir bu yüzden bu kadar önemli bir vitamindir. C vitamini açısından zengin yiyeceklere birkaç örnek vereyim; Mesela bir orta boy kivide 74 mg C vitamini, bir kase çilekte 94 mg C vitamini, bir kase brokolide ise 58 mg C vitamini vardır. Daha pek çok yiyecek bulunur C vitamini açısından zengin olan ve farklı mevsimlerde tüketebileceğin, ancak ne kadarlık bir tüketimle gereken C vitaminini sağlayabileceğini göstermek için bu örnekleri verdim anneciğim. Bunları nereden mi biliyorum, ben de araştırma yapıyorum tabii ki boş durduğumu mu sanıyorsun?