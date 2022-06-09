9 Haziran deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

9 Haziran 2022 Perşembe günü meydana gelen depremler ve Kandilli Rasathanesi'nin konuya ilişkin yaptığı son dakika açıklamasının detayları merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini paylaşmaya devam ediyor. 9 Haziran deprem mi oldu? sorusunun yanıtı ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi haberimizde...

9 HAZİRAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.06.09 06:03:39 37.0473 28.4113 5.0 -.- 1.3 -.- ATAKOY-ULA (MUGLA) İlksel

2022.06.09 04:04:32 36.4733 28.7677 14.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2022.06.09 03:38:39 36.4312 27.0370 1.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.06.09 03:37:13 36.4278 27.0763 5.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2022.06.09 02:41:32 39.9607 32.7312 5.0 -.- 1.5 -.- YENIMAHALLE (ANKARA) İlksel

2022.06.09 00:51:39 38.8128 43.5403 6.5 -.- 2.2 -.- BAGDASAN-(VAN) İlksel

2022.06.09 00:49:57 38.2693 44.2500 12.8 -.- 2.2 -.- YANAL-BASKALE (VAN) İlksel

2022.06.09 00:30:44 39.4790 25.7677 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.09 00:28:31 39.4743 25.7550 4.3 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.06.09 00:07:41 38.2160 38.6013 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.06.09 00:06:54 39.4750 25.7698 8.1 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



