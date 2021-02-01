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  4. 9 kişinin öldüğü Dyatlov Geçidi'nin 60 yıllık gizemi çözüldü

9 kişinin öldüğü Dyatlov Geçidi'nin 60 yıllık gizemi çözüldü

01.02.2021 11:14 | Son Güncelleme:
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9 kişinin öldüğü Dyatlov Geçidi'nin 60 yıllık gizemi çözüldü

60 yıl önce Ural Dağları’nda keşfe giden 9 kayakçının gizemli ölümüyle sonuçlanan Dyatlov Geçidi’nin gizemi sonunda çözüldü. Bilim insanları, Dyatlov Geçidi olayının neden gerçekleştiğine dair yeni bir kanıt sundu.

Dyatlov Geçidi vakası insanlık tarihinin en gizemli olaylarından biriydi. Bundan 60 yıl önce gerçekleşen olayın tam ortasında ise Sovyetler Birliği'ndeki Ural Politeknik Enstitüsü'nden 9 kişilik bir öğrenci grubu vardı. Grup, Ural Dağları'nın kuzeyine bir keşif yolculuğu yaptı. Fakat yolculuk felaket ile sonuçlandı. Ekipten haber alınamaması üzerine arama kurtarma faaliyetlerine katılan gönüllü öğrenciler, korkunç bir şekilde ölmüş cesetlerle karşılaştı. Üstelik cesetlerin bazıları yarı çıplak bir şekilde kaçmaya çalışmış, yüzünde dehşet verici bir ifade bulunan, bazı organları olmayan cesetler de ekibi şaşırtmıştı. 60 yıldır neler yaşandığına dair bir açıklama yapamayan bilim insanları, sonunda olayların neden yaşandığına yönelik bir açıklama getirdi.

DYATLOV GEÇİDİ VAKASINDA NE YAŞANDI?

Independent'ta yer alan habere göre, hakkında uzaylılar dahil onlarca komplo teorisi üretilen Dyatlov Geçidi vakası için Swiss Federal Institute of Technology'de (EPFL) görevli bilim insanları yeni bir açıklama paylaştı. Bilim insanlarına göre Dyatlov Geçidi vakasındaki ölümlerin nedeni oldukça nadir görülen bir tabaka çığı.

KAR YAĞMAMASINA RAĞMEN TETİKLENDİ

Bilim insanları, kar sürtünmesi ve yerel topoğrafya verilerini mercek altına alarak yeni bir kanıt sundu. Böylece küçük bir tabaka çığının hafif bir eğimde arkasında çok az iz bırakarak gerçekleşebileceği görüldü. Bu da Dyatlov Geçidi vakasının gerçekleştiği gece kar yağmamasına rağmen çığın gece vakti nasıl tetiklenebileceğini gözler önüne serdi.

UZAYLILARDAN DEĞİL ÇIĞDAN KAÇTILAR

Yapılan bilgisayar simülasyonları da tabaka çığının dağcılarda gözlemlenen benzer yaralanmalara yol açabileceğini gösterdi. Yani açıklamaya göre dağcılar, komplo teorilerinde olduğu gibi uzaylılardan veya ajanlardan değil, çığdan kaçtı. Böylece 60 yıllık gizemin sırrı aydınlatılmış oldu.

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