9 yaşındaki Gina Mercimek'in korkunç ölümü! Su kuyusunda beline briket bağlı cesedi bulunmuştu, ev sahibi gözaltına

Korkunç olay Kilis'te meydana geldi. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Gina Mercimek, salı günü okuldan çıktıktan sonra evine dönmedi. Ailesi, Mercimek'e ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan ekipler, ailenin oturduğu Okçular Mahallesi'nde, H.B.'ye ait müstakil evin bahçesinde Gina Mercimek’in cansız bedenine ulaştı.

BELİNE BRİKET BAĞLI HALDE BULUNDU

Beline briket bağlı olduğu belirlenen Mercimek’in cesedi, ekipler tarafından çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı.

EV SAHİBİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin sahibi H.B.’yi gözaltına aldı.

Su kuyusunun bulunduğu evin sahibi olan H.B.'nin ardından, olayla bağlantısı olduğu belirlenen A.A. isimli kişi de gözaltına alındı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan su kuyusunda cansız bedeni bulunan Suriye uyruklu Gina Mercimek'in cenazesi otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi. Küçük kızın cenazesi daha sonra Asri Mezarlık'taki Alaaddini Osmani Camisi'ne götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Gina Mercimek, burada toprağa verildi.

(DHA)

