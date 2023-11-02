9 yaşındaki Yusuf'un yüzüne biber gazı sıkan şüpheli 6 ayrı suçtan tutuklandı!

Olay, 29 Ekim günü saat 17.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Yakut Sokak'ta meydana geldi. Trabzonspor Futbol Okulu'nda eğitim gören Yusuf Emir Bolat, evinin önünde arkadaşıyla oturup, sohbet edip dondurma yerken, bisikletiyle yanlarına yaklaşan 1 kişi, iddiaya göre, kendisine, 'Vay, sen Trabzonsporlu musun?' dedi. Yusuf Emir'in 'Evet' yanıtı üzerine, 'Trabzonspor ezik' diyen şüpheli, yanındaki biber gazını çocuğun yüzüne sıkarak uzaklaştı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Yusuf Emir, biber gazının etkisiyle ağlarken, sesleri duyan mahallelilerin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Emir Bolat, ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın şokunu yaşayan Yusuf Emir Bolat, "Arkadaşımla oturup dondurma yiyorduk. Yanımıza siyah bisikletle bir adam geldi. 'Sen Trabzonsporlu musun lan' dedi. Ben de 'Evet' dedim. 'Trabzonspor eziktir' diyerek biber gazı sıktı bana, sonra kaçtı" dedi.

Anne Sonay Baş, şüphelinin yakalanıp en ağır cezaya çarptırılmasını isterken, Trabzonspor Kulübü de bir açıklama yayınladı. 'Bu olayın takipçisi olacağız' başlığıyla yayınlanan basın açıklamasında,"Bursa'da henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs; 9 yaşındaki Trabzonspor Futbol Okulu mensubu öğrencimize önce hakaret edip sonra da yüzüne biber gazı sıkarak asla kabul edilemez bir saldırı gerçekleştirmiştir. Biber gazının etkisinden ötürü hastanede tedavi gören genç taraftarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıyı gerçekleştiren bu şahsın bir an önce yakalanarak gerekli cezayı alması için konunun takibinde olacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi.

'GÖRÜNTÜLERDEKİ BEN DEĞİLİM' DEDİ, EVİNDE BİBER GAZI ÇIKTI

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, Veysel İlhan olduğunu belirledi. Aralarında ‘yağma’ ve ‘darp’ olmak üzere çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunan şüpheli, dün evine yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen ve "Benim olayla bir ilgim yok. Görüntülerdeki ben değilim" diyen İlhan'ın evinde yapılan aramalarda, biber gazı sıktığı gün giydiği tişört ile 3 biber gazı ile bisikleti bulundu.

6 FARKLI OLAYDAN TUTUKLANDI

Veysel İlhan hakkında, daha önce de biber gazı saldırısında bulunduğuna dair 5 şikayet dilekçesi olduğu belirlenirken, bugün adliyeye sevk edilen İlhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, İlhan’ın 6 ayrı suçtan tutuklandığına dikkat çekilerek, " 'Kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı kasten yaralama', 'Silahla kasten yaralama' suçlarına ilişkin 6 farklı olaydan tutuklama talebi ile Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli Veysel İlhan hakkında 6 farklı olaydan ayrı ayrı olarak tutuklama kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(DHA)







