HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 90 hendek kazıldı, 140'tan fazla örnek alındı... Deprem araştırmasında dikkat çeken kanıt!

90 hendek kazıldı, 140'tan fazla örnek alındı... Deprem araştırmasında dikkat çeken kanıt!

30.10.2023 13:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve çevresindeki fayların deprem üretme olasılıklarının belirlenmesi için başlatılan proje kapsamında Söke'de açılan hendekte iki depreme ait jeolojik kanıt elde edildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Altunel, "Bu örnekleri yaş analizi için gönderdik. Yaş analizleri geldiğinde hangi fayın ne zaman, hangi büyüklükte deprem ürettiğine yönelik bilgimiz olacak." değerlendirmesini yaptı.

90 hendek kazıldı, 140'tan fazla örnek alındı... Deprem araştırmasında dikkat çeken kanıt!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yapı envanteri ve zemin çalışmalarıyla beraber kara ve denizde başlatılan depremsellik araştırmaları kapsamında 90 hendek kazılarak 140'tan fazla örnek alındı.

AA-20231030-32574030-32574025-IZMIR_VE_CEVRESINDEKI_DEPREMSELLIK_ARASTIRMASINDA_90_HENDEK_KAZILDI

Aydın'ın Söke ilçesinde açılan hendekte iki depreme ait jeolojik kanıt elde edildi. Örneklerin incelenmesiyle elde edilecek bulgulardan İzmir ve çevresinde depreme dayanıklı bölgelerin belirlenmesinde yararlanılacağı ifade edildi.

AA-20231030-32574030-32574026-IZMIR_VE_CEVRESINDEKI_DEPREMSELLIK_ARASTIRMASINDA_90_HENDEK_KAZILDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Altunel, İzmir'in 100 kilometre yarıçapında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından haritalanan bütün diri fayları çalıştıklarını aktardı.

AA-20231030-32574030-32574027-IZMIR_VE_CEVRESINDEKI_DEPREMSELLIK_ARASTIRMASINDA_90_HENDEK_KAZILDI

"HANGİ FAYIN NE ZAMAN, HANGİ BÜYÜKLÜKTE DEPREM ÜRETTİĞİNE YÖNELİK BİLGİMİZ OLACAK"

Söke Gülbahçe köyünde açılan hendekte yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Erhan Altunel, "Günümüzden 10 bin yıl önce oluşan genç çökerleri kesen faylar varsa bunları inceliyoruz. Fay gördüğümüz hendeklerden tarihsel depremleri yaşlandırmak için örnekler alıyoruz. Şu ana kadar açtığımız ve fay gördüğümüz hendeklerden aldığımız örnek sayısı 140'dan fazla. Bu örnekleri yaş analizi için gönderdik. Yaş analizleri geldiğinde hangi fayın ne zaman, hangi büyüklükte deprem ürettiğine yönelik bilgimiz olacak." değerlendirmesini yaptı.

AA-20231030-32574030-32574028-IZMIR_VE_CEVRESINDEKI_DEPREMSELLIK_ARASTIRMASINDA_90_HENDEK_KAZILDI

Söke'nin yaklaşık 15 kilometre güneybatısında Büyük Menderes fay zonunun bulunduğunu belirten Altunel, 1955 yılında 6,8 büyüklünde bir depremin görüldüğü bölgede yüzey kırığı olup olmadığını, daha önce büyük deprem yaşanıp yaşanmadığını araştırdıklarını bildirdi.

Yapılan çalışmaların İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla ve Manisa için de çok önemli olduğunu ifade eden Altunel, hendek açılması konusunda vatandaşlardan ve ilgili kurumlardan izin almakta zorlandıklarını kaydetti.

AA-20231030-32574030-32574029-IZMIR_VE_CEVRESINDEKI_DEPREMSELLIK_ARASTIRMASINDA_90_HENDEK_KAZILDI

"TEK HEDEFİMİZ..."

İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı'nda görevli jeoloji mühendisi Mesut Özdemir de İzmir için risk oluşturabilecek bütün diri fayları araştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Tek hedefimiz doğal afetlere, depremlere karşı daha dirençli bir kent yaratmak." ifadelerini kullandı. (AA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cüneyt Özdemir'in sözleri dikkat çekti! 'Erdoğan şu an tarihin doğru bir yerinde duruyor'Cüneyt Özdemir'in sözleri dikkat çekti! 'Erdoğan şu an tarihin doğru bir yerinde duruyor'
Petrol aramasında güvenliği sağlayacaklar! Dualarla uğurlandılarPetrol aramasında güvenliği sağlayacaklar! Dualarla uğurlandılar
TBMM'de gergin anlar! Kürsünün etrafını kapattılar, oturuma ara verildiTBMM'de gergin anlar! Kürsünün etrafını kapattılar, oturuma ara verildi
Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

16 yaşındaki öğrencisine uygunsuz fotoğraflarını gönderdi

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Çığlık sesleri duyuldu! Cansız bedeni bacanın içinde bulundu

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.