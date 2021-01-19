HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı

90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı

19.01.2021 16:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın huzurevleri, engelli ve bakımevleriyle birlikte, 90 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılanacağı yönündeki açıklamasının ardından bu sabah 81 ilde aşılama çalışmalarına başlandı.

Ankara Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Uygulama Ekibi, ilk olarak 95 yaşındaki Rabia Yurtseven‘i evinde aşıladı. Daha sonra 91 yaşındaki Zeliha Tura ve 97 yaşındaki Mehmet Buyraz’a aşıları yine evlerinde uygulandı. Ekiplerin evlerine gelerek aşı yapmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

Bu yaş grubuna aşılar sağlık ekiplerince evlerinde yapılıyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önce kişilerin sağlık kontrolünü yapan ekip, devamında aşı olan kişiyi en az yarım saat gözetim altında tutuyor.

46

90 yaş ve üzeri aşılama kapsamında Ankara’da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı uygulanmıyor. Ülke genelinde bu yaş grubuna aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Aşılama, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun oluşturduğu takvim doğrultusunda devam edecek. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Hakan Şükür'ün babasının cezası belli olduHakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu
Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?Instagram'da kullanıcı adı değiştirme işlemi nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!

NASA'dan kaygılandıran Türkiye paylaşımı!

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Kızının regl olduğunu duyurunca...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Survivor Nagihan'ı tanımak imkansız! Estetik harikası...

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sokağa çıkma yasağı saatleri değişiyor mu?

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

Sağlık çalışanlarıyla ilgili flaş karar

Kuzenine güvendi, hayatı karardı: Bitmiş, tükenmiş durumdayım

Kuzenine güvendi, hayatı karardı: Bitmiş, tükenmiş durumdayım

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Şoke eden iddia! 'Telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Koronavirüs yasakları ne zaman bitecek? Tarih verdi

Diğer Haberler

Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet: Bakıcı gözaltına alındı

Kadıköy'de yaşlı kadına şiddet: Bakıcı gözaltına alındı

Belediyeler sosyal medyada akım başlattı! 'Sizde durumlar nasıl?'

Belediyelerden sosyal medyada yeni akım! 'Sizde durumlar nasıl?'

Hrant Dink öldürülüşünün 14'üncü yılında anıldı

Hrant Dink öldürülüşünün 14'üncü yılında anıldı

Öldürülen suç örgütü liderinin mezarı başında cinayet

Öldürülen suç örgütü liderinin mezarı başında cinayet

Hakan Şükür'ün babasına 'FETÖ'ye yardım' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası

Hakan Şükür'ün babasının cezası belli oldu

Bakan Akar'dan kritik görüşmeler

Bakan Akar'dan kritik görüşmeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.