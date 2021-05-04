92 yaşındaki kadının imdadına komşuları yetişti!

Edinilen bilgilere göre, Ertuğrulgazi mahallesi Behiç Bey sokaktaki evinde tek başına yaşayan 92 yaşındaki Ayşe Gül, düşerek kalça kemiğini kırdı. Belediyenin dağıttığı iftarlık yemeği kapısından almadığını gören komşuları, kapısına geldiklerinde içeriden acı dolu sesler geldiğini duydu ve polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Gelen ekipler ilk önce çilingirle kapıyı açmayı denedi. Fakat kapı arkadan çengelle bağlı olduğu için girişim başarısız oldu. İçeriden sesleri duyulan kadına yardım etmek için koçbaşıyla kapı kırılarak içeri girildi. Acı içinde yerde yatan yaşlı kadına ilk müdahale evin içinde yapıldıktan sonra 112 Acil ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

"ALT KİLİDİ AÇILDI AMA ÜST KİLİTLİ OLDUĞU İÇİN AÇILMADI"

Evinde düşerek kalça kemiğini kıran 92 yaşındaki Ayşe Gül’ün komşusu Asiye Zorlu olayı şu şekilde anlattı:

“Burada benim bakkal dükkânım var. Teyzeye her gün belediyeden yemek geliyor. Önceden hiç bırakmazdı yemeği dışarıda. Torbanın kapıda asılı olduğunu görünce zile basmaya başladık. Ses duyamayınca polisi aradım. Polis daha sonra ambulansı, çilingiri gönderdi. Kapının alt kilidi açıldı ama üstte de kilit olduğu için orası açılmadı. Kapıyı kırmaya çok uğraştılar. "Tuvalete giderken düştüm" diyor. Bir yeğeni var o da Alanya'da. Komşuları olarak hep biz ilgileniyorduk onunla. Faturalarına, pazarına, hastanesine her şeyine biz götürüyorduk.”