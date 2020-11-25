93 yaşında koronavirüsü yendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 6 çocuk ve 61 torun sahibi Nuri Güler'in oğlu, koronavirüse yakalandı. Oğlu ile temaslı olan Güler evinde karantinaya alındı. Sağlık ekiplerince Güler'e evinde yapılan test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüs hastası Güler'e ilaç tedavisi başlanırken, hastalığının seyri takibe alındı. Karantina boyunca öksürük ve halsizlik şikayetleriyle boğuşan Nuri Güler, koronavirüse karşı verdiği savaşı kazanarak sağlığına kavuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Güler, "Oğlumun koronavirüs olmasından sonra, evime sağlık çalışanları geldi. Test yaptılar, benim de koronavirüs olduğumu söylediler. İlaç bırakıp, her gün arayarak ve ziyaret ederek durumumu sordular. Hepsinden Allah razı olsun. Hi. sigara ve alkol kullanmadım. Her öğünde yemeklerden sonra tatlı yemeyi çok severim. Bu yaşıma kadar sağlıkla ilgili herhangi bir rahatsızlığım olmamıştı. Ömrü hayatımızda bunu da görmek varmış. Allah tez zamanda virüs belasından bizi kurtarsın. İnşallah tüm hastalar benim gibi iyileşerek şifa bulurlar" diye konuştu.