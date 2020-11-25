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93 yaşında koronavirüsü yendi

25.11.2020 14:54 | Son Güncelleme:
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93 yaşında koronavirüsü yendi

Denizli'de yaşayan Nuri Güler (93), 14 gün süren tedavisinin ardından koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu belirten Güler, "Allah tez zamanda virüs belasından bizi kurtarsın" dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 6 çocuk ve 61 torun sahibi Nuri Güler'in oğlu, koronavirüse yakalandı. Oğlu ile temaslı olan Güler evinde karantinaya alındı. Sağlık ekiplerince Güler'e evinde yapılan test sonucu pozitif çıktı. Koronavirüs hastası Güler'e ilaç tedavisi başlanırken, hastalığının seyri takibe alındı. Karantina boyunca öksürük ve halsizlik şikayetleriyle boğuşan Nuri Güler, koronavirüse karşı verdiği savaşı kazanarak sağlığına kavuştu.

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SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Güler, "Oğlumun koronavirüs olmasından sonra, evime sağlık çalışanları geldi. Test yaptılar, benim de koronavirüs olduğumu söylediler. İlaç bırakıp, her gün arayarak ve ziyaret ederek durumumu sordular. Hepsinden Allah razı olsun. Hi. sigara ve alkol kullanmadım. Her öğünde yemeklerden sonra tatlı yemeyi çok severim. Bu yaşıma kadar sağlıkla ilgili herhangi bir rahatsızlığım olmamıştı. Ömrü hayatımızda bunu da görmek varmış. Allah tez zamanda virüs belasından bizi kurtarsın. İnşallah tüm hastalar benim gibi iyileşerek şifa bulurlar" diye konuştu.

AİLE İÇİ TEMAS UYARISI

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, bulaş riskini azaltmak için aile içi temasın en aza indirilmesi gerektiğini belirterek, "Nuri Güler'de gördüğümüz gibi aile içi bulaş çok fazla ve büyüklerimizi yeterince koruyamıyoruz. Burada özellikle gençlere çok büyük sorumluluk düşüyor. Sosyal hayatı sınırlayıp, kurallara uyarak büyüklerimizi özellikle de yaşlılarımızı korumalıyız. Herkes Nuri amcamız kadar şanslı olmayabilir. Buradan bir kez daha vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. İzolasyon kurallarına, sosyal mesafeye ve maske kullanmaya özen göstersinler ve ülke olarak koronavirüsle yürüttüğümüz mücadelede ‘Ben de varım’ desinler" dedi.

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