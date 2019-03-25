AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti belediyeciliğinin şehirlerin fiziki sorunlarına ve taleplerine projeler üreten ama aynı zamanda gönüller kurmayı en önemli işi olarak gören bir anlayış olduğunu belirterek, "Bu anlayışı 1994'e dayandırıyoruz, 94 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemlere vurgu yapıyoruz ve bu seçim döneminin de merkezine bunu oturttuk çünkü 94 ruhu çok önemli." dedi.

Cumhur İttifakı'nın hafta sonu Ankara ve İstanbul'da gerçekleşen mitinglerine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı her mitingin oldukça görkemli geçtiğini söyledi.

Karaaslan, İstanbul mitingindeki coşkunun gözleri kamaştırdığını belirterek, "Biz en son 7 Ağustos mitingini hatırlıyoruz bu şekilde. Şimdi Cumhur İttifakı'na verdiği desteği bir kez daha en güçlü şekilde gösterdi. Fakat aynı coşku, aynı büyük ve güçlü katılımlar Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerimizde de gerçekleşmektedir." diye konuştu.