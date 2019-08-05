A 101 Aktüel 8 Ağustos’tan itibaren indirimli ürünler: Kıvrımlı televizyonlar ve kurbanlık satışı

8 Ağustos tarihli A 101 Aktüel kataloğunda tüketicileri çeşitli indirimler bekliyor ki bunlardan biri Kurban Bayramı’na uygun bir ürün. Kurban etini saklayabileceğiniz bir derin dondurucu için indirim bulunuyor. Elektronik olarak da A101’lerde 43 inç Full HD, Dual LEd televizyonlar ve Honor 9 Lite cep telefonları yer alacak. Bunların dışında güncel A101 Aktüel kataloğuna göre beyaz eşyadan mutfak malzemelerine, araç malzemlerine kadar çok sayıda ürün 8 Ağustos’tan itibaren mağazalarda olacak.

A 101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 8 AĞUSTOS’TAN İTİBAREN İNDİRİMLİ ÜRENLER

Android işletim sistemi, yüz tanıma özelliği, 32GB dahili hafızası, 13 MP + 2 MP çift arka kamerası ve farklı renk seçeneklerine sahip Honor 9 Lite Cep Telefonu 1199 TL

Dahili uydu alıcılı HI-LEVEL HL43DLK010 Dual Led TV 1499 TL

2 yıl garantili Altus AL1003 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 649 TL

Paslanmaz çelik bıçaklı, tersine çalışma fonksiyonlu, 1500 W motor gücüne sahip 2 yıl garantili, aşırı yüke karşı koruma sistemli Kiwi Kıyma Makinesi 169 TL

Yapışmaz döküm ızgaralı ve kokusuz-dumansız ızgarası ile Elektrikli Kapaklı Izgara 169,95 TL