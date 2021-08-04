A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyatlar'a veda etti: "Bu zor günlerde bize mutluluk yaşattınız"

A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final maçında Güney Kore'ye yenilerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti.

İlk kez Olimpiyatlar'da son sekiz takım arasına kalan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore karşısında ilk seti kazandı.

İlk set zaferinin ardından iki set üst üste kaybeden ekip dördüncü seti aldı; böylece maç final setine taşındı.

Final setinde 15-13 üstünlük kuran Güney Kore yarı finale kalan taraf oldu.

Bazı sporcular, yenilginin ardından gözyaşlarını tutamadı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, elenmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Oyuncularım bugünkü maçta da son sayıya kadar savaştı" dedi.

Ariake Arena'da oynanan karşılaşmadan sonra AA'ya açıklamalarda bulunan Guidetti, "Sonuç olarak Türkiye bugün bir galibiyeti hak ediyordu" ifadelerini kullandı.

Güney Kore'nin çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu vurgulayan Guidetti, "Tek şanslarının riskli servis atmak olduğunu biliyorlardı. Bizim hücumumuz iyi değildi, onların savunması iyiydi. Çok zor olacağını biliyordum" değerlendirmesinde bulundu.

"Her şey için teşekkürler"

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti.

Kasapoğlu maçın ardından attığı tweetinde, "Mücadelenize, azminize, yüreğinize sağlık. Yaşattığınız her şey için teşekkürler" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da karşılaşmanın ardından sosyal medyada şu mesajı yayımladı:

"Mücadeleniz, hırsınız, bizlere yaşattığınız tarifsiz duygular için teşekkürler çocuklar. Bu zorlu günlerde biraz da olsa bizlere mutluluk yaşatıp sevindirdiniz.

"Önümüzde kazanılacak daha çok kupalar, turnuvalar var ama kalplerimizde sizin yeriniz madalyalardan, şampiyonluklardan çok daha değerli bir yerde. Biz sizi çok seviyoruz."

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyatlar'da gösterdikleri başarı ile çok sayıda kişinin hayranlığını ve sempatisini kazanmıştı.

