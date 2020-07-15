A101 kurbanlık fiyatları 2020 Büyükbaş dana ve küçükbaş koç fiyatları kaç para?

Koronavirüs salgınından dolayı kurban pazarına gitmek yerine ulaşımı kolay olan yerlerden kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, birçok yerde mağazası bulunan A101’den kurbanlık almak için “2020 A101’de kurbanlık satılıyor mu” sorularını sormaya başladı. Sizler için A101 kurbanlık satışlarını ve fiyatlarını derledik.

A101 KURBANLIK FİYATLARI KAÇ PARA?

31 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı’nda kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların 2020 kurbanlık fiyatları araştırmaları başladı. Türkiye’nin her yerinde kurban Pazar yerleri hareketlendi ve açılışları yaptı. Kurban satış alanlarına gitmek istemeyen ve yanı başındaki A101’lerden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar A101 kataloğundan kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 2020 yılı A101 kurbanlık küçükbaş fiyatları kaç para oldu? A101 kurbanlık ve koç fiyatları ne kadar? 2020 yılı A101 kurbanlık büyükbaş hisse fiyatları kaç para? İşte 2020 A101 kurbanlık fiyatları…

A101 KURBANLIK BÜYÜKBAŞ FİYATLARI 2020

A101 kurbanlık fiyatlarından en çok merak edilen büyükbaş hisse fiyatları belli oldu. A101 kurbanlık büyükbaş hisse oranı 1-7 olarak açıklandı. Büyükbaş kurbanlık 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL olarak belirlendi. Belirlenen hissedeki büyükbaş kurbanlık kemiksiz ve en az 20 kilogram olarak açıklandı. Yani A101’den büyükbaş hisseli kurbanlık aldığınızda en az 20 kg alabilirsiniz. Bu miktara kemik dahil olmuyor.