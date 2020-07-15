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A101 kurbanlık fiyatları 2020 Büyükbaş dana ve küçükbaş koç fiyatları kaç para?

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 11:45 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na çok kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar kurban kesme ibadetini yerine getirmek için kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Ulaşılır olan yerlerden kurbanlık almak isteyenler 2020 yılı A101 kurbanlık fiyatlarının kaç para olduğunu incelemeye başladı. Merak edenler için A101 kurbanlık küçükbaş koç fiyatlarını, ve büyükbaş hisse fiyatlarının kaç para olduğunu araştırdık…

A101 kurbanlık fiyatları 2020 Büyükbaş dana ve küçükbaş koç fiyatları kaç para?

Koronavirüs salgınından dolayı kurban pazarına gitmek yerine ulaşımı kolay olan yerlerden kurbanlık almak isteyen vatandaşlar, birçok yerde mağazası bulunan A101’den kurbanlık almak için “2020 A101’de kurbanlık satılıyor mu” sorularını sormaya başladı. Sizler için A101 kurbanlık satışlarını ve fiyatlarını derledik.

A101 KURBANLIK FİYATLARI KAÇ PARA?

31 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı’nda kurban kesme ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların 2020 kurbanlık fiyatları araştırmaları başladı. Türkiye’nin her yerinde kurban Pazar yerleri hareketlendi ve açılışları yaptı. Kurban satış alanlarına gitmek istemeyen ve yanı başındaki A101’lerden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar A101 kataloğundan kurbanlık fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki 2020 yılı A101 kurbanlık küçükbaş fiyatları kaç para oldu? A101 kurbanlık ve koç fiyatları ne kadar? 2020 yılı A101 kurbanlık büyükbaş hisse fiyatları kaç para? İşte 2020 A101 kurbanlık fiyatları…

A101 KURBANLIK BÜYÜKBAŞ FİYATLARI 2020

A101 kurbanlık fiyatlarından en çok merak edilen büyükbaş hisse fiyatları belli oldu. A101 kurbanlık büyükbaş hisse oranı 1-7 olarak açıklandı. Büyükbaş kurbanlık 1/7 Hisse En Az 20 Kg: 1,495,00 TL olarak belirlendi. Belirlenen hissedeki büyükbaş kurbanlık kemiksiz ve en az 20 kilogram olarak açıklandı. Yani A101’den büyükbaş hisseli kurbanlık aldığınızda en az 20 kg alabilirsiniz. Bu miktara kemik dahil olmuyor.

Geriye kalan deri, kelle, bağırsak, işkembe, paça gibi bölümler kurban sahibi adına her yıl olduğu gibi bu yılda Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. Satın alma işlemi yapıldıktan sonra bağış makbuzu kurban sahibine gönderilecektir. Ayrıca kurbanlık danaların ciğer, yürek ve böbrekleri her koliye aynı olacak şekilde 1/7 oranında eklenecektir.

A101 KURBANLIK KÜÇÜKBAŞ KOÇ FİYATLARI 2020

Kurban Bayramı’nda küçükbaş koç keserek ibadetini yerine getirmek isteyenler için A101 2020 yılı küçükbaş koç fiyatlarını araştırdık. A101’den alınacak kurbanlık koçlar en az 16 kg olacak şekilde alınacak ve fiyatı 1.295,00 TL olarak belirnemiştir. A101 kurbanlık koç Karaman olarak açıklanmıştır. A101 kurbanlık küçükbaş ise büyükbaş gibi kemiksiz değil de, kemikli bir şekilde özel olarak poşetlenerek koliye konulacaktır.

Geriye kalanlardan; paça, kelle, bağırsak, işkembe, deri kurban sahibi adına yine Türk Hava Kurumuna bağışlanacaktır. Bağış makbuzları yine kutular içerisine eklenerek kurban sahibine gönderilecektir. A101 kurbanlık koçların; ciğer, böbrek, yürek, dalak ve kuyruk yağlarının hepsini her koliye ekleyerek gönderecektir.

BİM KURBANLIK FİYATLARI 2020

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI 2020

A101 KURBANLIK SİPARİŞİ NASIL VERİLİR?

A101’in online web sitesine giriş yaparak siparişlerinizi normal bir ürün alır gibi alarak sepetinize ekleyebilirsiniz. Sadece aynı anda sepette kurbanlık dışında farklı bir ürün olmamalı. Çünkü kurbanlık ürün siparişleri ile diğer ürünlerle aynı alışveriş sepetinde olmuyor.

2019 YILINDA A101 KURBANLIK FİYATLARI KAÇ PARAYDI?

2019 yılında A101’de kurbanlık dana fiyatları 20 kg et için 1.345 TL olarak açıklanırken, Karaman kurbanlık koç fiyatları ise 14 kg için 1.195 TL olarak belirlenmişti.
Denizbank kartı olanları 50 lira indirim sağlanırken, Bonus, Maximum, Yapı Kredi World kredi kartlarına peşin fiyatına 4 taksit yapıldı.

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