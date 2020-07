Migros kurbanlık fiyatları 2020 ne kadar? Büyükbaş hisse fiyatları ve küçükbaş kaç para?

Kurban Bayramı’nın gelmesiyle yurdun her yerinde kurban satış pazarları açılmaya başlandı. Kurban kesme ibadetini İslami koşullarda kesilmiş olarak ve hazır almak isteyen vatandaşların tercihi yine büyük marketler oldu. Kurban Bayramı’nda sevdikleriyle vakit geçirmek isteyen ve kurbanlık alışverişini internet üzerinden almak isteyen vatandaşlar yine Migros gibi büyük marketleri tercih etti.

MİGROS 2020 KÜÇÜKBAŞ KOÇ KURBANLIK FİYATI

Migros bu yıl kurbanlık koç fiyatlarında kemikli et ve minimum 12 kg olacak şekilde kurbanlık koçun fiyatını 1.445,00 TL olarak belirledi.

16 kg olan koç kurbanlık fiyatını ise 1.585,00 TL olarak belirledi. Migros 16 kg küçükbaş fiyatını eklerken özellikle içinde et ve kemik olduğunu da ekledi.

MİGROS BÜYÜKBAŞ HİSSE FİYATLARI 1/7 NE KADAR?

Migros’un belirlediği kurbanlık büyükbaş dana fiyatlarında hisse oranı 1/7 olarak belirlenirken, kurbanlığın en az 21 kg olması gerektiğini açıkladı. Migros bu kurbanlık için kemiksiz sadece et göndereceğini de açıklamasına ekledi. Migros 21 kg kemiksiz et olan 1/7 hisseli büyükbaş fiyatını ise 1.825.00 TL olarak belirledi.

MİGROS 2019 KURBANLIK FİYATLARI NASILDI?

Geçtiğimiz yıl Migros’ta 21 kg olarak belirtilen sadece kemiksiz et olan kurbanlık dananın fiyatını 1.595,00 TL olarak belirlemişti.

Geçtiğimiz yıl Migros’da koç fiyatları ise; 12 kg et veren kurbanlık koç için 1.245 TL talep edilirken, 16 kg et veren küçükbaş kurbanlık koç için 1.395,00 TL talep edilmişti.

Migros'ta kurbanlık alırken eğer Boney Club kartınız varsa, bur kart ile kurbanlık alımında 100 lira indirim var. Maximum, Yapı Kredi ve World Bonus, kredi kartlarına ise 6 taksit yapılarak kurbanlık satın alınabiliyor.