AA, Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği dönem başkanı

Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, genel kurulun açılışında, dünkü konferansın birliğe üye ajanslar açısından verimli geçtiğini dile getirerek, ABNA-SE'nin eski dönem başkanı Michalis Psilos'a da başarılı başkanlık dönemi için teşekkür etti.

ABNA-SE'nin 1995 yılında sadece bölgedeki haber ajansları arasında iş birliğini geliştirmek için değil, ayrıca bölgede barış, dostluk ve güven ikliminin sağlanması için kurulduğunu vurgulayan Özkaya, "AA, ABNA-SE başkanlığını, birliğin amaçları doğrultusunda yapacak ve üyeler arasında diyalog, iş birliği, dostluk ve profesyonel ilişkileri geliştirmek için çalışacak." dedi.

Özkaya, ABNA-SE'nin henüz üye ülkelerde tescil ettirilmediğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Michalis Psilos çok iyi bir şey yaptı ve rutin toplantılarla birliğe üye ülkeleri birleştirdi. Onun olumlu yaklaşımı ve yardımı ABNA-SE'nin gerçek amacı oldu. Gerçekten çok müteşekkirim. Umarım tescil konusunda bugün alınan kararlar ve ABNA-SE için açılacak web sitesi, birliği daha güçlü yapacak, bölgedeki barış ve istikrara katkı sağlayacak."

- "Türkiye'deki gelişmeleri AA'dan öğrenmek isterim"

ABNA-SE eski dönem başkanı ANA/MPA Genel Müdürü Michalis Psilos, konuşmasında, AA'ya, dün düzenlenen konferans ve seminerler için teşekkür ederek, "Balkanlar'daki barışçıl ruh buradaydı. Eminim ki bugün de burada... Kendi ülkelerimiz arasındaki iş birliği bizim ilk görevimiz olmalı. Ajanslarımız arasında iş birliği bizim ilk görevimiz olmalı." diye konuştu.